شاهد اعتداء المشجعين على منتخب مصر وجماهيره بالملعب

شهدت مباراة المنتخب الوطنى ضد السنغال، التى أقيمت ليلة أمس الثلاثاء، في التصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022، العديد من الاعتداءات، من جماهير السنغال، ضد لاعبين الفراعنة، مما تسبب فى غضب كبير جداً عند المصريين، بسبب ما تعرض له لاعبينا وجمهورنا، من عنف واعتداءات في السنغال.
ترصد التغطية التالية، معظم الاعتداءات التى تعرض لها لاعبين المنتخب الوطنى، والجماهير المصرية، فى السنغال، ليلة أمس.
وكان أبرز تلك الاعتداءات، قيام الجماهير السنغالية بإلقاء زجاجات المياة على محمد الشناوى، خلال الدقائق الأولى من المباراة.
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