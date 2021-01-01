لأجهزة الحاسب المحمول إنتل تستعد للإعلان عن كرت الشاشة Arc Alchemist



إنتل إنتل

تعقد شركة إنتل حدث في 30 من مارس للإعلان عن Arc Alchemist وهي أول إصدار من كروت الشاشة المنفصلة التي تقدم من إنتل لأجهزة الحاسب المحمول.



تستعد شركة إنتل للمنافسة في سوق كرت الشاشة التي تستهدف أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب بإصدارها الأول من كروت الشاشة المنفصلة Arc Alchemist.



أيضاً من المقرر أن يتم الإعلان عن أول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب والتي تتضمن الإصدار الجديد من كرت الشاشة Arc Alchemist المقدم من إنتل.

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ولقد أشارت إنتل في تصريحات سابقة إلى خططها لإطلاق أول كرت شاشة منفصل في الربع الأول من 2022، لتبدأ المنافسة في هذا السوق مع إنفيديا وAMD.وترتكز كرت الشاشة Alchemist على معمارية Xe-HPG ذات الآداء العالي، كما تشير التسريبات إلى أنها ستأتي بآداء منافس للأسواق.يذكر أن التوقعات تشير إلى أن الجيل الأول من كرت الشاشة المقدم من إنتل يستهدف أجهزة الحاسب المحمول المميزة بمستوى تسعير منخفض، ومن المتوقع أن تكون أجهزة Galaxy Book 2 Pro و Acer Swift X أولى الإصدارات التي يعلن عنها بكرت الشاشة الجديد.أيضاً تخطط إنتل لإطلاق إصدار كرت الشاشة المخصص لأجهزة الحاسب المكتبي في الربع القادم من هذا العام.