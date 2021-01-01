أكثر التطبيقات شعبيةً في العالم حالياً

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نعيش اليوم في العالم الرقمي حيث يقضي الناس مزيداً من الوقت وراء شاشات الهواتف والكمبيوتر، ويرتفع عدد التطبيقات الجديدة في السوق، وطبعاً هناك العديد من الطرق لتقييم أداء تطبيق ما ومنها عدد المستخدمين النشطين أو عدد الساعات التي يقضيها المستخدم وسطياً على التطبيق، وكذلك عدد مرات تحميل التطبيق والتي تشير جزئياً إلى انتشار التطبيق وعدد المستخدمين الجدد له، بالإضافة إلى الفائدة التي يقدمها التطبيق، وسنتحدث هنا عن أهن التطبيقات حالياً.



وهناك عدة فئات لتصنيف التطبيقات فهناك التطبيقات التي تساعدك على تداول العملات الأجنبية والاستثمار بالأسهم العالمية مثل ميتا تريدر 4 وهي متوفرة من قبل الوسطاء الموثوقين، وكذلك هناك تطبيقات تعلم اللغة والتواصل الاجتماعي وغيرها.



عدد مرات تحميل أكثر 10 تطبيقات شعبية حول العالم

من أكثر تطبيقات تحميلاً في السنة الماضية التطبيقات التالية:

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تيك توك: 656 مليونتحميلانستغرام: 545 مليونتحميلفيسبوك: 416 مليونتحميلواتساب: 395 مليونتحميلتلغرام: 329 مليونتحميلسناب شات: 327 مليونتحميلزووم: 300 مليونتحميلمسنجر للفيسبوك: 268 مليونتحميلكاب كات CapCutمليونتحميلسبوتيفي: 203 مليون.خمس تطبيقات جديدة أتت إلى السوق مؤخراًبالإضافة للتطبيقات المعهودة فقد أتت العديد من التطبيقات الجديدة والمفيدة في الفترة الأخيرة ومنها تطبيق يو ديكشينوري للترجمة وتعلم اللغة وتطبيق لوفو Lovoo للتعارف والمراسلة وتطبيق Phone clap finder الذي يساعدك على أن تجد ساعتك الذكية أو هاتفك من خلال التصفيق فقط، وتطبيق كليبر clipper الذي يساعد على المزامنة إذا كنت تستخدم عدة أجهزة وكذلك تطبيق توند Tuned من ميتافيرس والذي يعطي الأزواج خصوصية أكبر في التواصل بين بعضهم البعض.تيك توك لا زال التطبيق الأول بجدارةبالنظر إلى الأرقام المذكورة أعلاه يتوضح أن تطبيقات التواصل الاجتماعي لا زالت على رأس قائمة التطبيقات الأكثر شعبية بالإضافة إلى تطبيقات الترفيه، ومع هذا فقد انخفض عدد مرات التحميل اعتبارًا من عام 2020، فقد سجلتطبيقTikTok تيك توك 656 مليون عملية تحميل خلال العام الماضي2021، وعلى الرغم من أن هذا التطبيق مفضل لدى جيل اليافعين إلا أنه يلقى إقبالاً كبيراً من قبل الأجيل الأكبر خاصة مع إجراءات الأغلاق التي صاحبت الوباء العالمي كوفيد-19.وهذا التقدم حصل على الرغم من محاولات إدارة ترامب سابقاً التضييق على التطبيق وذلك لمخاوف تتعلق بحماية بيانات المستخدمين والمواطنين الأمريكيين، حيث يُعرف أن الصين تراقب الانترنت بشكل دقيق ومن المرجح أن تحصل على بيانات حساسة قد لا تخدم الأمن القومي الأمريكي.وإن تطبيق تيك توك يعتبر تطبيقاً جيداً لأولئك الذين يسوقون منتجاتهم وخدماتهم على الانترنت نظراً للعدد الكبير من المستخدمين وبالتالي إمكانية الوصول إلى جمهور كبير من الزبائن، ويذكر أن عدد مرات تحميل التطبيق بالمجمل فاقت ملياري مرة حول العالم.واتس آب لا زال قوياًانخفضعدد مرات تحميل واتس آب بأكثر من 200 مليون عن العام السابق هذا على الرغم من أن عدد مستخدمي التطبيق يفوق مليوني شخص حيث اكتسب شعبية هائلة بعد أن أطلقته الشركة في عام 2009 لدرجة دفعت فيسبوك لشراء التطبيق لقاء مبلغ 19 مليار دولار في عام 2014 ولا زالت فيس بوك هي الشركة المالكة لهذا التطبيق إلى اليوم.وقد تم تصنيف واتس آب على أنه تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا حول العالم على الجوال حيث يتم إرسال أكثر من 100 مليار رسالة يوميًا عبر التطبيق، ويقضي الناس بالمتوسط 38 دقيقة يومياً على التطبيق أو أكثر من 19 ساعة في الشهر، ويستخدم 27 بالمئة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 هذا التطبيق للتواصل وهي الفئة العمرية الأكثر استخداماً له، ولهذا التطبيق شعبية عالية في أكثر من 100 بلد ففي الهند مثلاً هناك 390 مليون مستخدم للتطبيق.تطبيق تلغرام Telegramوبالإضافة إلى هذه التطبيقات فإن تطبيق تلغرام لا زال يلقى ترحيباً كبيراً ويساعد الناس على التواصل ومشاركة الملفات مثل الأفلام وغيرها، وكان التطبيق قد بدأ في عام 2013 حيث ركز على الخصوصية في البداية وحصد ما يزيد عن 100 ألف مستخدم في العام الأول من إطلاقه.أما اليوم بعد تسع سنوات تقريباً من إطلاقه فإن عدد مستخدمي هذا التطبيق يزيد عن 500 مليون شخص والتطبيق من أكثر التطبيقات تحميلاً في العالم ويقضي المستخدم الواحد أكثر من ساعتين وخمسين دقيقة شهرياً على التطبيق (أي إنه أفضل من أداء فيسبوك في هذه الناحية)، وفعلياً فإن نسبة نمو المستخدمين السنوية هي 40 بالمئة.ومن أكثر البلدان استخداماً لهذا التطبيق أستراليا والبرازيل وألمانيا والهند وماليزيا وهولندا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.تطبيق سناب شات Snap chatتم تصميم تطبيق سناب شات من قبل ثلاثة طلاب من جامعة ستانفورد في عام 2011 وقصة نجاحه ملهمة حيث نجح التطبيق بعد ما يقرب 34 تجربة ومحاولة لم تنجح لإعداد التطبيق، وأتت فكرة التطبيق من ندم أحد المصممين على إرسال الصور عبر الانترنت وخطرت له فكرة تصميم تطبيق يدمر الصور بشكل ذاتي بعد فترة زمنية محددة وبالفعل لاقت الفكرة إقبالاً كبيراً مع الوقت.وكانت انطلاقة التطبيق بطيئة لكنه لاقى نجاحاً بعد ذلك إلى درجة أن مارك زوكربرغ عرض أن يشتري التطبيق بقيمة مليار دولار في عام 2013 ومن ثم رفع المبلغ بعد الرفض إلى 3 مليارات وتلقى رفضاً ثانياً من قبل أصحاب الشركة، وبالفعل كانوا على حق فعند طرح أسهم الشركة وصلت قيمتها في السوق إلى 28 مليار دولار أي أكثر من 9 أضعاف ما عرضه زوكربرغ.وفي عام 2021 كان للتطبيق 498 مليون مستخدم نشط وللشركة ترتيب مرتفع لكن شركات أخرى مثل فيسبوك وواتس آب ويو تيوب لا زالت تتصدر المشهد.تطبيق زووم Zoomمن المستفيدين من الزباء بشكل كبيرارتفع سعر سهم شركة زووم بشكل كبير مع عمل الناس من منازلهم وحاجتهم لاستخدام تطبيقات التواصل عن بعد وأهمها زووم، ولم يقتصر الأمر على هذا فقد أصبح الناس يقيمون بعض المناسبات الاجتماعية مثل أعياد الميلاد والاحتفالات على زووم، ورغم النجاح إلا أن التطبيق يتعرض الآن لمنافسة من قبل العمالقة من أمثال مايكروسوفت وغوغل.وقد بدأت الشركة أعمالها في عام 2013 واستخدم البرنامج 400 ألف شخص في الشهر الأول بعد إطلاق التطبيق، ولكن في عام 2020 أعلنت الشركة أن عدد المستخدمين يزيد عن 300 مليون شخص وأكثر من 3 تريليون دقيقة ضمن الاجتماعات.ولدى الشركة حالياً أكثر من نصف مليون زبون من الشركات وقد بلغت عائدات الشركة ما يزيد عن مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021، وتبلغ قيمة الشركة السوقية 75 مليار دولار تقريباً وقد أظهرت تقارير الشركة أن عائداتها ترتفع بشكل مستقر في كل ربع منذ عام 2017.الملخصهناك العديد من التطبيقات التي تصل إلى القمة بسرعة وبالنسبة للاستخدام فلا زال الفيسبوك هو الأكثر استعمالاً عالمياً، ولكن هناك أيضاً العديد من التطبيقات المغمورة التي لا يعرفها الكثير من الناس على الرغم من فائدتها الكبيرة كبعض التطبيقات التعليمية ولهذا يجب أن يبحث المستخدم بشكل جيد ويستكشف لكي يجد ما هو نافع.