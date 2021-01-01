تسريبات من سامسونج لهاتف Galaxy Xcover Pro 2

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تسريبات من سامسونج لهاتف Galaxy Xcover Pro 2

صورة الخبر: Galaxy Xcover Pro 2
Galaxy Xcover Pro 2

يبدو ان شركة سامسونج ستقوم بتحديث مجموعة Xcover القوية هذا العام، إذ انه تم بالفعل رصد هاتف Galaxy Xcover Pro 2 في قائمة قاعدة بيانات معيارية في وقت سابق من هذا الشهر.

واليوم، تم رصد صور مفصلة لنفس الجهاز على موقع CAD. إذ يدعي المصدر أن الهاتف سيحتوي على شاشة بحجم 6.56 بوصة (حجم تقريبي)، وتصميم Infinity-V من الامام (وهذا ما تسميه Samsung بفتحة Waterdrop)، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

يُزعم أن أبعاد هاتف Galaxy Xcover Pro 2 تبلغ 169.5 × 81.1 × 10.1 ملم، وسيكون هذا أول هاتف Xcover يدعم الـ 5G. كما ورد ان الهاتف الذكي سيأتي بمعالج Snapdragon 778G، على الرغم من أن المصدر الجديد يدعي أنه سيتم استخدام Exynos 1280 بدلاً من ذلك.

على أي حال، تفيد الشائعات بأن الهاتف سيصل خلال هذا الصيف على أبعد تقدير، ومن المفترض أن يعمل بنظام Android 12.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريبات من سامسونج لهاتف Galaxy Xcover Pro 2

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83732

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager