تسريبات من سامسونج لهاتف Galaxy Xcover Pro 2



Galaxy Xcover Pro 2 Galaxy Xcover Pro 2

يبدو ان شركة سامسونج ستقوم بتحديث مجموعة Xcover القوية هذا العام، إذ انه تم بالفعل رصد هاتف Galaxy Xcover Pro 2 في قائمة قاعدة بيانات معيارية في وقت سابق من هذا الشهر.



واليوم، تم رصد صور مفصلة لنفس الجهاز على موقع CAD. إذ يدعي المصدر أن الهاتف سيحتوي على شاشة بحجم 6.56 بوصة (حجم تقريبي)، وتصميم Infinity-V من الامام (وهذا ما تسميه Samsung بفتحة Waterdrop)، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.



يُزعم أن أبعاد هاتف Galaxy Xcover Pro 2 تبلغ 169.5 × 81.1 × 10.1 ملم، وسيكون هذا أول هاتف Xcover يدعم الـ 5G. كما ورد ان الهاتف الذكي سيأتي بمعالج Snapdragon 778G، على الرغم من أن المصدر الجديد يدعي أنه سيتم استخدام Exynos 1280 بدلاً من ذلك.

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على أي حال، تفيد الشائعات بأن الهاتف سيصل خلال هذا الصيف على أبعد تقدير، ومن المفترض أن يعمل بنظام Android 12.