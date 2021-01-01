ميزة صوتية مهمة تقدمها YouTube TV إلى Google TV و Android TV و Roku

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لقد سبق وقالت منصة YouTube TV انها ستقدم دعمًا لـ 5.1 Dolby Audio منذ حوالي عام، لكن الشركة قدمت ذلك بشكل جزئي. فحاليًا، يأتي دعم Audio 5.1 على أجهزة تلفزيون معينة من Samsung و LG و Vizio، وهي قليلة جدًا لمثل خدمة كبيرة مثل YouTube TV.



ولكن لحسن الحظ، فإن هذا على وشك التغيير، إذ تعمل منصة YouTube TV على توفير دعم 5.1 Dolby Audio لأجهزة إضافية قريبًا جدًا. فقد أعلنت الشركة اليوم أنها بدأت بالفعل في اختبار هذه الميزة على Google TV و Android TV و Roku، وإذا تم الموضوع بسلاسة، فسيتم إصدار 5.1 Dolby Audio على هذه الأجهزة قريبًا جدًا.



إذا كنت تستخدم Apple TV بدلاً من ذلك، فهناك أخبار لصالحك أيضًا. إذ أكدت منصة YouTube TV أنها تعمل لتقديم دعم Audio 5.1 لأجهزة Apple TV و Fire TV وأجهزة الألعاب ايضًا.