6 أسباب لعدم شراء ساعة آبل الجديدة Apple Watch.خلى بالك..



Apple Watch Apple Watch

تعد ساعة آبل الذكية Apple Watch من أفضل الساعات مبيعاً على مستوى العالم، حيث يمتلكها أكثر من 100 مليون شخص، ومع ارتفاع الأسعار عالميا، أصبح السؤال واجب، هل تستحق هذه الساعة الذكية من آبل هذا السعر الباهظ؟



الإجابة لا، وهذا ما سوف نوضحه من حيث العيوب أو الأسباب التي تجبرك أن تفكر قبل أن تنفق أموالك على شراء ساعة آبل، بحسب موقع makeuseof التقني.



1- التصميم ليس مناسبا لكل الأشخاص

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يعتبر الشكل المربع للساعة الذكية من آبل غير مريح للعديد من الناس، فهي ثقيلة بعض الشيء وكبيرة لوجودها على معصم اليد كما أنها غير عملية بعض الشيء إذا كنت تستخدم لابتوب أو كمبيوتر بشكل أساسي فستحتاج إلى خلعها.إذا كنت من محبي الساعات الكلاسيكية، فإن التصميم المربع لن يكن هو الاختيار المناسب بل الساعات الذكية الأخرى ستكون الاختيار الأمثل، مثل Galaxy Watch و Moto 360، ستبدو أكثر تقليدية كلاسيكية بتصميمها الدائري.2- تحتاج إلى شحن بشكل يوميتتميز ساعة آبل الذكية بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، ورغم أن هذا سيفي بقضاء اليوم بدون الحاجة للشحت مرة أخري، إلا أنك ستحتاج إلى شحن ساعتك الذكية كل ليلة للتأكد من أنها تعمل في اليوم التالي، ويعد شحن الساعة الذكية أمر مزعج لبعض المستخدمين بسبب وجود الشاحن المغناطيسي الذي من السهل نسيان شحنه، وهو ما سيجعل الشاشة غير عملية اليوم التالي.3- الساعة لا تعمل مع أي هاتف غير آيفونعلى الرغم من أن ساعة آبل تحتوي على العديد من الميزات، إلا أنها تعمل بكامل ميزاتها مع هواتف آيفون فقط، فإذا كنت تملك هاتفا أندرويد وترغب في شراء الساعة، سيصبح إجباريا تبديل هاتفك الأندرويد بآيفون، ويصل ثمن هاتف iPhone 13 حالياً لأكثر من 20 ألف جنيه في الأسواق المصرية.4- غير مفيدة في التمارين الرياضيةيقوم معظم الأشخاص بالإقدام على شراء الساعة لاعتقادهم أنها ستساعدهم على ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، لكن في الحقيقة على الرغم من أن ساعة آبل الذكية توفر العديد من التمارين الرياضية إلا أنها لن توفر لك ما تحتاجه من حياة صحية رياضية، إلا إذا أردت أنت ذلك من داخلك بمعنى أنها لن تجعل من الشخص الغير رياضي شخصا رياضيا.5- تجعلك أكثر اتصالا بالعالم الافتراضي الرقميإن الغرض الأساسي من الساعة الذكية هو الحفاظ على كل ما يظهر بالهاتف ليصبح داخل معصم اليد إذا كان الهاتف بعيد عنك، وهو ما يجعلك أكثر اتصالا بعالم الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي والرسائل والإشعارات الغير منقطعة وغيرها، وهو ما يجعل الناس يشعرون بأنهم في سباق وأن هذا العالم الافتراضي يحاصرهم من كل جهة، والذي بالتأكيد يؤثر بالسلب على الصحة العامة.6- باهظة الثمنيبدأ Apple Watch Series 7 حاليًا بسعر 399 دولارًا ومن المحتمل أن يزيد مع موجة غلاء الأسعار القادمة، وإذا كنت تفكر في خيارات أرخص من آبل مثل Apple Watch SE و Apple Watch Series 3، فهي فكرة فاشلة بعض الشيء لأنها قديمة جدًا ولا تحتوي على ميزات تستحق الشراء.لذلك إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية مفيدة للرياضيين ومتابعة التمارين، فيمكنك العثور على العديد من البدائل الأخرى الرخيصة.