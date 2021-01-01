قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة تضر بتشفير واتساب

ذكر خبراء في مجال أمن المعلومات أن قواعد جديدة بالاتحاد الأوروبي الجديدة، ستضر بتشفير تطبيق المراسلات الشهير WhatsApp، وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن أسماء كبيرة في مجال أمن الإنترنت انتقدت بشدة تشريع DMA الجديد.
وفي 24 مارس الجاري أعلنت هيئات في الاتحاد الأوروبي أنها توصلت إلى اتفاق بشأن أكثر التشريعات شمولاً لاستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا، والمعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA) نظرًا لكونه قانونًا طموحًا له آثار بعيدة المدى.
فإن الإجراء الأكثر لفتًا للنظر في مشروع القانون يتطلب أن كل شركة تقنية كبيرة التي تُعرّف على أنها تمتلك رأسمال سوقي يزيد عن 75 مليار يورو أو قاعدة مستخدمين تزيد عن 45 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي إنشاء منتجات قابلة للتشغيل المتبادل مع المنصات الأصغر.
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