كشف تفاصيل وموعد إطلاق مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2022



WWDC 2022 WWDC 2022

كشفت تسريبات تفاصيل وموعد إطلاق مؤتمر آبل للمطورين للعام الحالي، WWDC 2022 ، حيث من المتوقع أن ينطلق المؤتمر في 6 يونيو القادم ويستمر حتى مساء 7 يونيو.



وبحسب موقع PhoneArena، فإن مؤتمر مطوري آبل لعام 2022 سيكون هو ثاني مؤتمر لشركة آبل يتم عقده خلال العام الحالي قبل مؤتمر إطلاق هواتف آيفون 14 والذى سيتم عقده منتصف شهر سبتمبر القادم.



ومن المحتمل أن يتم السماح بحضورعدد من الجمهورعند عقد مؤتمر مطورى آبل WWDC 2022 حيث سيكون المؤتمر أقرب إلى المؤتمرات التقليدية التى كان يتم عقدها في عام 2019 ، قبل تفشي فيروس كورونا في 2020.

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وسيشمل مؤتمر مطورى آبل WWDC 2022 الإعلان عن عدد من منتجات وخطط الشركة مثل الإعلان النظام التشغيلى الأحدث للشركة iOS 16 المخصص لهواتف آيفون، وكذلك iPadOS 16 المخصص لأجهزة آيباد، وأيضا watchOS 9 المخصص لساعات آبل الذكية.ويتوقع بشكل كبير أن يتم أن تفصح الشركة عن خططها المقررة لنظارة الواقع المختلطة (AR / VR) والتى سيتم استخدامها في مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي.