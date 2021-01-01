الأرخص في الفئة الرائدة .فيفو تنافس بإمكانات متميزة لـ iQOO 9 SE



iQOO 9 SE iQOO 9 SE

أطلقت شركة فيفو الصينية أرخص هاتف رائد لها بإمكانات متميزة للغاية منها المعالج القوى من شركة كوالكوم مع بطارية بسعة كبيرة وشاشة وكاميرا فائقة الدقة.



وبحسب موقع GSMArena فإن وجاء هاتف فيفو iQOO 9 SE بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.62 بوصة، بجودة + Full HD ، مع معدل 120 هرتز في الثانية، ودعم لتقنية + HDR10 ، و وتصنيف IP52 للحماية من المياه والغبار، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



ويقدم هاتف فيفو iQOO 9 SE كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو.

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ويعمل هاتف فيفو iQOO 9 SE معالج من نوع Snapdragon 888 المتميز من شركة كوالكوم الأمريكية ، يدعم شبكة الجيل الخامس 5G وذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 و 256 جيجابايت.ويحتوى هاتف هونر iQOO 9 SE على بطارية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 50 % في 14 دقيقة فقط ، ومنفذ USB-C، مع شبكة واي فاي Wi-Fi وتقنية اتصال NFC .