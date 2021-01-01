الأرخص في الفئة الرائدة .فيفو تنافس بإمكانات متميزة لـ iQOO 9 SE

أطلقت شركة فيفو الصينية أرخص هاتف رائد لها بإمكانات متميزة للغاية منها المعالج القوى من شركة كوالكوم مع بطارية بسعة كبيرة وشاشة وكاميرا فائقة الدقة.
وبحسب موقع GSMArena فإن وجاء هاتف فيفو iQOO 9 SE بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.62 بوصة، بجودة + Full HD ، مع معدل 120 هرتز في الثانية، ودعم لتقنية + HDR10 ، و وتصنيف IP52 للحماية من المياه والغبار، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
ويقدم هاتف فيفو iQOO 9 SE كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو.
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