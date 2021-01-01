مواصفات وعيوب هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C



Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10C

تتميز شركة شاومى الصينية بإطلاقها لعدد من الهواتف من الفئة المتوسطة ذات الإمكانات الجيدة والسعر الرخيص تحت علامتها التجارية Redmi التى لاقت إعجاب عدد كبير من المستخدمين في الفترة الأخيرة.



ويعتبر هاتف Xiaomi Redmi 10C الذى تم إطلاقه منذ أيام في الهند والمتوقع طرحه خلال الأيام القليلة في الأسواق العالمية واحدا من أفضل هواتف شاومى للفئة المتوسطة الصادر عن ريدمى، وفيما يلى نعرض مواصفات وسعر وعيوب هاتف Redmi 10C .



شاشة هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C

وجاء هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.7 بوصة ، وجودة عرض+ HD، ودعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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كاميرا هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10Cويقدم هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وبميزة التثبيت البصري للصور (OIS) ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.معالج هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10Cويعمل هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C ، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، وتنظيم تشغيل أندرويد 11 .بطارية هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10Cويحتوى هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C ، على بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، عبر منفذ USB -C، وتقنية اتصال NFC وشبكة واى فاى Wi-Fi 6 ودعم Dolby Atmos.سعر هاتف Xiaomi Redmi 10Cويبلغ سعر هاتف Xiaomi Redmi 10C حوالى 185 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 4 آلاف جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة مع الألوان الثلاثة الرمادى، والأخضر و الأزرق.عيوب هاتف Xiaomi Redmi 10Cيفتقر الهاتف إلى الشحن السريع بالإضافة إلى أنه ثقيل الوزن حوالى 205 جرام الأمر الذى سيؤدى حمله لفترة طويلة إلى إرهاق ذراعيك، إلا أن الهاتف بشكل مجمل يحتوى على إمكانات مناسبة للغاية مقارنة بسعره حيث يعد واحدا من هواتف الفئة المتوسطة بسعر رخيص.