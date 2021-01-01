سعر ومواصفات شاومي تغزو الأسواق العالمية بإصدارات مميزة بتقنية 5G..

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طرحت شركة شاومي Xiaomi، ثلاثة طرازات جديدة من سلسلة ريدمي بالأسواق العالمية، تتميز جميعها بدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت شركة شاومي إصدارات ريدمي الجديدة Redmi Note 11 Pro + و Redmi Note 11S و Redmi Note 10، بشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالجات شركة ميدياتك Dimensity.



سعر ومواصفات شاومي Redmi Note 11 Pro+ 5G

يتميز الإصدار العالمي من هاتف Redmi Note 11 Pro+ 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ندعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز و تقنية HDR10، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

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ويتمتع هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro+ 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بعدسة بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro+ 5G، بواسطة معالج Dimensity 920 من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.ويمتاز هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro+ 5G، بدعم تقنية الشحن الخارق HyperCharge، بقدرة 120 وات، والتي تقوم بشحن بطارية بقوة 4500 مللي أمبير بالكامل في غضون 15 دقيقة فقط.ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro+ 5G، بـ 3 ألوان هي الرمادي والأزرق والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 370 دولار (أي ما يعادل 6700 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11S 5Gويأتي هاتف Redmi Note 11S 5G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3.ويتميز الجزء الخلفي من هاتف شاومي Redmi Note 11S 5G، بكاميرا ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بجانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل.ويحزم هاتف شاومي Redmi Note 11S 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تتميز بشحن سريع بقدرة 33 وات، يقوم بشحن البطارية بالكامل عبر منفذ USB -C، في غصون 55 دقيقة فقط.ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 11S 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11S 5G، بـ 3 ألوان هي الأسود والأزرق والسماوي، مقابل سعر يبدأ من 250 دولار (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري)، لطراز بسعة 4 + 64 جيجابايت.سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 10 5Gويعد Redmi 10 5G، أحدث عضو في سلسلة شاومي Redmi 10، وهو أول جهاز بالتشكيلة يتميز باتصال 5G، بفضل معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700.ويتمتع هاتف شاومي Redmi 10 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.58 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز ودقة FHD +، ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل على التوالي، وكاميرا امامية بدقة 5 ميجابكسل.ويحتوي هاتف شاومي Redmi 10 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 18 وات، ويتوفر في 3 ألوان هي الرمادي والفضي والأخضر، مقابل سعر 200 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 64 جيجابايت.