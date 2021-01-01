في رحلات إلى المريخ شركة روسية تقترح استخدام روبوت على هيئة إنسان

اقترحت شركة "تقنية الروبوتات" الروسية المعروفة بتصنيعها لروبوت "فيودور" الذكي أن ترسل إلى المريخ روبوتا على هيئة إنسان.
وذلك بدلا من بعثة " إكزومارس" التي رفضت الوكالة الفضائية الأوروبية المشاركة فيها.
وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين أن الروفر المريخي الروسي "كازاتشوك" لا يستطيع الوصول إلى روسيا بعد أن أغلقت معظم الدول الأوروبية أجواءها بالنسبة للطائرات الروسية، ما يعني سرقة الروفر الروسي من قبل الوكالة الأوروبية الفضائية التي رفضت المشاركة في تحقيق بعثة "إكزومارس" التي كان يفترض أن تنطلق إلى المريخ الصيف المقبل.
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