استعدادا للعودة إلى الأرض 3 رواد فضاء ينتقلون إلى مركبة "سويوز" المأهولة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتقل يوم 30 مارس رائدا الفضاء الروسيان، أنطون شباكليروف وبيوتر دوبروف والرائد الأمريكي، مارك فاندي هاي إلى مركبة "سويوز إم إس – 19" المأهولة استعدادا للعودة إلى الأرض.

وتم بعد ذلك إغلاق كل بوابات المحطة. ويتوقع أن تنفصل المركبة الساعة 10.21 يوم 30 مارس عن المحطة الفضائية الدولية وتبدأ بعد ذلك الرحلة المستقلة لتخرج عن مدار الأرض الساعة 13.34 بعد تشغيل المكابح.

كما يتوقع أن تهبط المركبة بالرواد الثلاثة على الأرض اليوم في منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة جزكازغان الكازاخستانية.

يذكر أن رائدي الفضاء، بيوتر دوبروف وفاندي هاي وصلا المحطة الفضائية الدولية في 9 أبريل عام 2021. أما رائد الفضاء، أنطون شباكليروف فوصل المحطة في 5 أكتوبر عام 2021 مع الطاقم السينمائي الفضائي الروسي.

المصدر: روسيا اليوم

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