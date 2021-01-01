استعدادا للعودة إلى الأرض 3 رواد فضاء ينتقلون إلى مركبة "سويوز" المأهولة

انتقل يوم 30 مارس رائدا الفضاء الروسيان، أنطون شباكليروف وبيوتر دوبروف والرائد الأمريكي، مارك فاندي هاي إلى مركبة "سويوز إم إس – 19" المأهولة استعدادا للعودة إلى الأرض.
وتم بعد ذلك إغلاق كل بوابات المحطة. ويتوقع أن تنفصل المركبة الساعة 10.21 يوم 30 مارس عن المحطة الفضائية الدولية وتبدأ بعد ذلك الرحلة المستقلة لتخرج عن مدار الأرض الساعة 13.34 بعد تشغيل المكابح.
كما يتوقع أن تهبط المركبة بالرواد الثلاثة على الأرض اليوم في منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة جزكازغان الكازاخستانية.
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