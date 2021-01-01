مواصفات هيبسانو سويزا Maguary HS1 GTC بمحرك V10 وقوة 1,185 حصان

كشفت الشركة السويسرية Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG عن سيارتها الإنتاجية Maguari HS1 GTC.
تتميز السيارة بتصميمها الخارج عن المألوف مع مقدمة طويلة وغطاء صندوق أمامي مرتفع مع شبك أمامي ضخم ومصابيح جانبية نحيلة، ويتكون الهيكل من لونين متباينين للسقف وغطاء المحرك الوسطي والغطاء الأمامي. ونلاحظ أن السيارة تخلصت من بعض العناصر مقارنة بشقيقتها الاختبارية مثل مجسم الشركة المجنح في المقدمة. مع ذلك يمكن أن نقول أنه لا يزال تصميماً مبالغاً فيه إلى حد ما. من ناحية أخرى، يبدو أن الداخلية ستكون فاخرة، وذات تصميم بسيط بعكس التصميم الخارجي وستوفر لوحة عدادات رقميى وشاشة وسطية منخفضة.
تأتي هيبسانو سويزا Maguary HS1 GTC بأبعاد كبيرة نسبياً ويبلغ طول السيارة الخارقة 5,100 ميليمتر وعرضها 2,100 ميليمتر وبارتفاع 1,250 ميليمتر. تزن السيارة 1,890 كيلوغرام برغم الاستخدام المكثف للكربون فايبر والألومينيوم. ومن حيث المحركات تحمل محرك V10 ثانئي التيربو وبسعة 5.5 لتر وقوة 1,184 حصان وعزم 1,100 نيوتن-متر.
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