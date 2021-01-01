مواصفات هيبسانو سويزا Maguary HS1 GTC بمحرك V10 وقوة 1,185 حصان



هيبسانو سويزا Maguary HS1 GTC هيبسانو سويزا Maguary HS1 GTC

كشفت الشركة السويسرية Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG عن سيارتها الإنتاجية Maguari HS1 GTC.



تتميز السيارة بتصميمها الخارج عن المألوف مع مقدمة طويلة وغطاء صندوق أمامي مرتفع مع شبك أمامي ضخم ومصابيح جانبية نحيلة، ويتكون الهيكل من لونين متباينين للسقف وغطاء المحرك الوسطي والغطاء الأمامي. ونلاحظ أن السيارة تخلصت من بعض العناصر مقارنة بشقيقتها الاختبارية مثل مجسم الشركة المجنح في المقدمة. مع ذلك يمكن أن نقول أنه لا يزال تصميماً مبالغاً فيه إلى حد ما. من ناحية أخرى، يبدو أن الداخلية ستكون فاخرة، وذات تصميم بسيط بعكس التصميم الخارجي وستوفر لوحة عدادات رقميى وشاشة وسطية منخفضة.



تأتي هيبسانو سويزا Maguary HS1 GTC بأبعاد كبيرة نسبياً ويبلغ طول السيارة الخارقة 5,100 ميليمتر وعرضها 2,100 ميليمتر وبارتفاع 1,250 ميليمتر. تزن السيارة 1,890 كيلوغرام برغم الاستخدام المكثف للكربون فايبر والألومينيوم. ومن حيث المحركات تحمل محرك V10 ثانئي التيربو وبسعة 5.5 لتر وقوة 1,184 حصان وعزم 1,100 نيوتن-متر.

قد يعجبك أيضا...

من حيث الأداء تقول الشركة أن Maguary HS1 GTC تحقق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 2.8 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 360 كم/س محددة إلكترونياً برغم قدرة السيارة على تجاوز الـ400 كم/س بسهولة. ربما يعني ذلك أن هيبسانو سويزا ستنتج نسخ مستقبلية بأداء أعلى.بحسبب تقرير غير رسمي تخطط الشركة لإنتاج عدد محدود من سيارات Maguary HS1 GTC بمجموع 300 وحدة فقط وعلى مدى 6 سنوات، أي لا أكثر من 50 سيارة سنوياً. وستباع السيارة في الأسواق الرئيسية فقط حيث يوجد عملاء لهذا النوع من السيارات باهظة الثمن. وعلى المستوى الرسمي قال دانيال بومغارتنر عضو مجلس إدارة الشركة أن إنتاج Maguary HS1 GTC سيبدأ الشهر القادم، وأنهم سوف يعرضون السيارة في مختلف معارض السيارات العالمية خلال العام الجاري ومن ضمنها فعاليات القيادة على الحلبات في الولايات المتحدة وفي فرنسا وبريطانيا، إضافة لفعالية حلبة مرسى ياس في الإمارات العربية المتحدة. وتنوي الشركة البدء بتسليم السيارة للعملاء في الربع الأول من عام 2023.