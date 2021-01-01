رسميا..الكشف عن هوندا سيفيك e:HEV الهجينة

كشفت هوندا النقاب عن سيفيك سيدان e:HEV الهجينة.
تبدو سيفيك سيدان e:HEV الهجينة مطابقةً في تصميمها الخارجي لفئات الوقود. ويبدو الاختلاف الوحيد في السيارة هو شعار e:HEV مع لمسات زرقاء خفيفة. وتتميز فئة التصميم الرياضي RS بلمسة إضافية حمراء ولمسات من الكروم مع جنوط 18 إنش بدلاً من 17 إنش.
في الداخل وضعت الشركة لوحة رقمية قياس 10.2 إنش ونظام معلومات ترفيهي متقدم يعمل باللمس بشاشة مقاس 9 إنش ، وتوفر منفذي USB وشحن لاسلكي للهواتف الذكية وحتى نظام أبل كاربلاي. توفر السيارة أيضاً مكيف بتحكم أوتوماتيكي، وتتميز بفرش داخلي من الجلد الطبيعي والصناعي معاً مع لمسات من التطريزات الحمراء. ومن ناحية السلامة تقدم الشركة خيارات متعددة تشمل مثبت السرعة المتكيف.
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