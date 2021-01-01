«بورش» تقرر تحقيق مبيعات 80? بالسيارات الكهربائية..خطة جديدة للإنجازات تمتد لـ2032..



بورش بورش

«بورش» هي أحدث شركة لصناعة السيارات تعلن أنها تخطط لتطوير شبكتها الخاصة من محطات شحن السيارات الكهربائية.



كما أعلنت أنها تهدف إلى تحقيق حوالي 80? من مبيعاتها بواسطة السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.



تم الكشف عن هذه الخطوة خلال الاجتماع السنوي لشركة صناعة السيارات، حيث أوضحت الشركة عن وجود خطط لتوسيع محفظتها من السيارات الكهربائية باستخدام سيارة «ماكان» الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة بالكامل وسيارتها الرياضية 718، وفقًا للمجلة «The Verge» الأمريكية.

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يعتمد مالكو سيارات «بورش» حاليًا على شركات خارجية لشحن سياراتهم، تمتلك شركة صناعة السيارات، التي تبيع بورش «تايكان» بالإضافة إلى الموديلات الهجينة الموصولة بالكهرباء، شراكة مع مزود شحن السيارات الكهربائية «Ionity»، وهو مشروع مشترك مع «Ford» و«Daimler» و«BMW» وشركتها الأم «ولكس فاجن».لكن الآن، أعربت «بورش» عن استعدادها لإنشاء شبكة شحن خاصة بها لسياراتها الكهربائية، على غرار شواحن «تسلا» الفائقة.سيتم بناء أجهزة الشحن جنبًا إلى جنب مع المناطق التي يتم الاتجار بها بشكل جيد في ألمانيا والنمسا وسويسرا، مع إجراء التركيبات الأولى قبل نهاية عام 2022، وفقًا لـ«رويترز».قالت شركة صناعة السيارات إن محطات الشحن التي تحمل علامة «بورش» ستكون حصرية لعملاء الشركة وتهدف إلى استكمال شبكة شحن «Ionity» في أوروبا.ويهدف الاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية إلى زيادة مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية، والتي تأمل أن تشكل 80? من مبيعاتها بحلول عام 2030. وتستثمر شركة صناعة السيارات أيضًا في إنتاج البطاريات، والتي تأمل أن تكون جاهزة للإنتاج بحلول عام 2024.تريد «بورش» أن تكون محطات الشحن الخاصة بها صالات فاخرة، حيث يمكن لمالكي السيارات الكهربائية الاسترخاء أثناء توصيل سياراتهم بالكهرباء. وقال المسؤولون التنفيذيون إنهم سيفكرون في توسيع الشبكة إلى الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق.فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية القادمة من شركة صناعة السيارات، قالت «بورش» إن الجيل التالي من محرك 718 سيكون كهربائيًا فقط ثم 718 ستأخذ الإلهام من «Mission R»، مفهوم سباق سيارات «بورش».ومع ذلك، وفقًا لـ«TechCrunch» بينما سيتم طرح كروس «Macan» الكهربائية قريبًا، لن يتمكن الجمهور من رؤية 718 الكهربائية حتى عام 2025.تم تقديم سيارة «Porsche Mission R» الكهربائية بالكامل لأول مرة في مؤتمر ميونيخ 2021 «IAA Mobility». قالت «بورش» إن هذا هو مستقبل رياضة السيارات للعملاء، ووفقًا للشركة فأنه تم تصميم «Mission R» لابتكار طرق جديدة للتفاعل مع عملائها وسائقيها.تحتوي السيارة في الغالب على سقف زجاجي، على غرار «Tesla's Model 3» أو «Porsche's Taycan»، لذلك يمكن رؤية السائق من أعلى أثناء السباق، ويوجد بالداخل كاميرات مثبتة بـ«خوذة» السائق، وكاميرا مثبتة على العمود «A» للسيارة، وكاميرا خلفية للوحة القيادة حتى يتمكن المشجعون من الاقتراب.تدعي «بورش» أن عجلة القيادة المستوحاة من الألعاب تحتوي على مستشعرات بيومترية مدمجة لتتبع العناصر الحيوية للسائق في جميع الأنحاء.تتمتع السيارة أيضًا بقدرة تصل إلى 320 كيلو وات في المحور الأمامي، وبحد أقصى 480 كيلو وات من الطاقة في الخلف، تبلغ سعة بطارية «Mission R» التي تبلغ 80 كيلو وات في الساعة 900 فولت يتم شحنها من 5? إلى 60? في 15 دقيقة. يذكر أنه في عام 2021، طورت «بورش» خلايا بطارية لسيارات السباق الكهربائية.