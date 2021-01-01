بعد زيادتها رسميا من الوكيل هذه الأسعار الجديدة لنيسان صني 2022



نيسان صني 2022 نيسان صني 2022

خلال الفترة الماضية أعلنت نيسان مصر بشكل رسمي عن تقديم زيادة سعرية على جميع فئات موديل 2022 من سيارتها صني المجمعة محليا،وذلك بسبب زيادة سعر الدولا، حيث ذكر الوكيل أن هذه الزيادة تبلغ 21 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



- فئة أولى بناقل يدوي من 197 ألف و500 جنيه إلى 218 ألف و500 (زيادة 21 ألف جنيه).



- فئة ثانية بناقل أوتوماتيكي من 218 ألف و500 جنيه إلى 239 ألف و500 جنيه (زيادة 21 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة بناقل أوتوماتيكي من 232 ألف جنيه إلى 253 ألف جنيه (زيادة 21 ألف جنيه).- فئة رابعة بناقل أوتوماتيكي من 243 ألف جنيه إلى 264 ألف جنيه (زيادة 21 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية، وبسرعة قصوى 178 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل الآتي:فئة أولى:- إطارات بأطواق (جنوط) معدنية بمقاس 15 بوصة.- مشغل أسطوانات.- بلوتوث.- حامل أمامي وخلفي للأكواب.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- تكييف يدوي.- راديو.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.فئة ثانية:وتشمل تجهيزات الفئة الأولى السابقة مضاف إليها:- ناقل حركة أوتوماتيكي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 15 بوصة.- سبويلر خلفي.- زجاج داكن.- سنسور خلفي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- كاميرا خلفية.- شاشة عرض 7 بوصة باللمس.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- مرايات جانبية بخاصية الطي وتعديل الوضع كهربائيا.- مؤشرات انعطاف جانبية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مفتاح ذكي.- نظام لإبقاء أضواء السيارة مضاءة وإطفائها بعد دخول السائق منزله.- نظام Start/Stop لتشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.- عدادات رياضية.- إضاءة للصف الخلفي للقراءة.