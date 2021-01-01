

سيارة كهربائية سيارة كهربائية

كشفت الإمارات عن أول سيارة كهربائية تحمل شعار «صنع في الإمارات»، بتصنيع شركة «إم جلوري» الإماراتية، بمواصفات قياسية عالمية، من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة.



وتتمتع السيارة «الدماني» DMV300 ذات المواصفات الأوروبية، بموديلين مختلفين، وبسعة بطارية 52.7، ومدى يتخطى الـ 405 كيلومترات في الشحنة الواحدة، ويمكن شحن السيارة بالشاحن السريع خلال 30 دقيقة، وبالشاحن العادي 8 ساعات، وبسرعة تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، ويبدأ سعرها من 127.5 ألف درهم.



