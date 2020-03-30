سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-3-2022

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.274 جنيه للشراء، و18.374 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.
سعر الدولار في البنوك
وأظهرت التعاملات الصباحية أن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة يتراوح بين 18.30 جنيه، و18.35 جنيه للشراء، فيما تتراوح أسعار البيع بين 18.39 جنيه، و18.38 بالسوق المصرية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
ووصل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.27 جنيه، بينما بلغ 18.37 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.
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