أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب اليوم الارتفاع منذ مساء آمس الثلاثاء، تأثرًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا، رغم مسار المفاوضات الإيجابية بين روسيا وأوكرانيا.



وبدأت أسعار الذهب في الارتفاع بعد الهبوط الكبير الذي شهدته عقب الإعلان عن مسار المفاوضات، وانخفضت فيه أسعار الذهب عالميًا لأقل من 1900 دولار.



وعاودت أسعار الذهب العالمية الارتفاع بدءًا من منتصف تعاملات الثلاثاء، بعد إعلان إيرلندا وبلجيكا وهولندا طرد 42 دبلوماسيًا روسيا من أراضيهم.

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ورغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية أمس، إلا أنها لم تستطع أن تحقق مكاسب أمس، وإنما قلصت من حجم الانهيار في الأسعار، بسبب أخبار المفاوضات لتختم أيضًا على خسارة.وخسرت أسعار الذهب الآجلة يومي الإثنين والثلاثاء أكثر من 39 دولار، بينما خسر سعر التعامل الذهب مباشر خلال اليومين أكثر من 38 دولار.وتواصل أسعار الذهب عالميًا الارتفاع منذ أمس، بسبب الحذر من اتصريحات الروسية حول محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار فرض العقوبات على روسيا.وانخفضت أسعار الذهب في مصر أيضًا بالتجاوب مع الإعلان عن التقدم الإيجابي في مسار المفاوضات ولتصل الأسعار إلى أقل أسعار منذ رفع سعر الدولار في مصر.وانهار أمس سعر الذهب قبل أن يعاود الارتفاع ليصل الذهب عيار 24 إلى 1097 جنهيًا، وعيار 21 إلى 960 جنيهًا، وعيار 18 إلى 823 جنيهًا.وختمت أسعار الذهب أمس على ارتفاع تجاوبًا مع السعر العالمي لتصل إلى 1112 جنيهًا للذهب عيار 24، و973 لجرام الذهب عيار 21، و834 لجرام الذهب عيار 18.أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30 مارس 2022واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الارتفاع بالتزامن مع الإرتفاع العالمي في الأسعار لكلا من التعاملات الفورية والآجلة.سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 بلغ 1114 جنيهًاوارتفعت أسعار الذهب Gold Prices للجرام عيار 24 اليوم جنيهين عن الأسعار السائدة مساء أمس.سعر الذهب عيار 21 اليوم بلغ 975 جنيهًاوبلغ الارتفاع في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم جنيهين.سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 835 جنيهًاوبلغ ارتفاع سعر الذهب عيار 18 اليوم جنيهًا واحدًا.حذر من التصريحات الروسية حول مفاوضات السلاموحذر فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، من أن محادثات السلام بين بلاده وروسيا إيجابية، ولكنها لم توقف انفجارات الصواريخ الروسية، ولا يوجد ما يدعو لتصديق ممثلي روسيا.وانتقد فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عقوبات الغرب ضد روسيا والتى وصفها بأنها لا حدود لها، وتهدد بأزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية في العالم كله.ودعا زيلينسكي إلى تشديد العقوبات ضد روسياومنها حظر النفط، قائلًا إن الغرب تأخر في فرض العقوبات.ودعا أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكاروسيا لوقف القتال فورًا وسحب قواتها من أوكرانيا.وأكد بايدن، إن بلاده ستستمر في فرض العقوبات على روسيا ونحتاج إلى التأكد من خفض روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا.وأكد زعماء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا على عدم التخلي عن الحذر تجاه إعلان موسكو عن تقليص نشاطها العسكري في محيط مدينتين أوكرانيتين.وأصدرت بولندا مشروع قانون يفرض حظرًا على واردات الفحم من روسيا.وقال ديميتري بيسكوف إن الحوار بين روسيا وأمريكا ضروريًا لصالح العالم كله وليس البلدين فقط.وقال رئيس الوفد الروسي في محادثات السلام الروسية الأوكرانية،إن أوكرانيا وعدت باتخاذ إجراءات قاسية ضد المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس.وكانت روسيا أعلنت تقليص النشاط العسكري حول العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة تشرنيهيف لافساح المجال للمفاوضات.أسعار الذهب عالميًا اليومعاودت الشاشات العالمية لتضيء مرة أخرى باللون الأحمر اليوم الأربعاء.وبلغ سعر عقود الذهب حوالي الساعة 6.54 بتوقيت مصر 1925.60 دولار، بارتفاع 13.40 دولار، بنسبة 0.70%، ومدي الأسعار تراوح بين 1914.50 و1926.60 دولار، بفارق 12.1 دولار.ووصل سعر الذهب مباشر حوالي الساعة 6.54 بتوقيت القاهرة 1926.48 دولار، بارتفاع 6.95 دولار، بنسبة 0.36%، ومدي الأسعار تراوح بين 1916.02 و1927.35 دولار، بفارق 11.33 دولار.