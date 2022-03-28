مصلحة الضرائب: جارى وضع اللمسات الأخيرة على منظومة الإيصال الإلكترونية



مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب

قال صلاح إسماعيل، مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بمصلحة الضرائب ، إنه جارى العمل على وضع اللمسات الأخيرة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والتي سيتم العمل بها في منافذ البيع بداية من أول أبريل المقبل، موضحاً أنها تأتى في سياق التحول الرقمى الذى تسعى إليه الدولة المصرية، عبر منظومة أثبتت نجاحها في الكثير من الأمور خلال الفترة الماضية.



وأضاف "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطن المصرى سيلمس الفارق الكبير بعد التعامل بمنظومة الإيصال الإلكترونى من حيث سرعة التعامل في منافذ البيع ومع منظومة الضرائب، وتابع:" سيتم مراجعة الإيصال الإلكترونى قبل طباعته عبر منظومة إلكترونية قوية وجيدة تضمن حق البائع والمشترى ومصلحة الضرائب ولن يتم طباعته إلا بعد استيفاء كافة الشروط.



وأكد "إسماعيل"، أن الإيصال سيحمل كود حال إدخاله على موقع المصلحة سيحصل المواطن على كافة المعلومات المتعلقة، وهو ما يجعل الفاتورة آمنة تماماً بحيث لا يمكن إنكارها نظراً لدقة المعلومات، لافتاً إلى أن المنظومة سيتم تطبيقها تدريجياً حتى يتم تعميمها، وتابع:"خلال عام سيدخل المنظومة عدد كبير جداً".