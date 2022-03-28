التنمية الصناعية: يبحث سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بمدينة العاشر من رمضان



الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية

التقى اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد من جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان برئاسة أيمن رضا الأمين العام للجمعية، وذلك بمقر الهيئة، لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين، وذلك تفعيلا للجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين الجانبين.



وقال "الزلاط" إن الاجتماع تناول عرض الهيئة للتيسيرات الإجرائية في التعامل مع المستثمر لإقامة المشروعات الإنتاجية الجديدة والتوسع وبحث تذليل معوقات المصانع القائمة، في إطار أعمال اللجنة المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها بين الهيئة والجمعية والمقرر عقدها دوريا لحل مشاكل المستثمرين أولا بأول، تنفيذاً لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفتح قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين الهيئة وممثلي المجتمع الصناعي.



وأكد على سعي الهيئة الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وتلبية احتياجاتهم، لا سيما أن العاشر من رمضان أحد أهم المدن الصناعية في مصر.

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وأوضح "الزلاط" أن الهيئة بدأت تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة كوادرها وتأهيل الموظفين المتعاملين مع المستثمرين من خلال ورش تدريبية متخصصة، وكذلك تم العمل على ميكنة كافة خدماتها واجراءاتها حيث تم الانتهاء من ميكنة اجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي.أضاف أن الهيئة بدأت عملية الربط الإلكتروني لفروعها الإقليمية ومنها فرع الهيئة بالعاشر من رمضان وميكنتها، كاشفا عن استراتيجية الهيئة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة كافة الفروع ومنها فرع العاشر من رمضان، وزيادة عدد المهندسين والكوادر بها للتيسير ورفع الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من الصناع.و قام فريق عمل من قيادات الهيئة بالرد على استفسارات أعضاء الجمعية، ومناقشة بعض المشكلات الخاصة المتعلقة بعدد من المصانع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فيما يتعلق بالتعاملات العقارية والتراخيص والسجل الصناعي والحماية المدنية.