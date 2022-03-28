التنمية الصناعية: يبحث سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بمدينة العاشر من رمضان

التقى اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد من جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان برئاسة أيمن رضا الأمين العام للجمعية، وذلك بمقر الهيئة، لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين، وذلك تفعيلا للجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين الجانبين.
وقال "الزلاط" إن الاجتماع تناول عرض الهيئة للتيسيرات الإجرائية في التعامل مع المستثمر لإقامة المشروعات الإنتاجية الجديدة والتوسع وبحث تذليل معوقات المصانع القائمة، في إطار أعمال اللجنة المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها بين الهيئة والجمعية والمقرر عقدها دوريا لحل مشاكل المستثمرين أولا بأول، تنفيذاً لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفتح قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين الهيئة وممثلي المجتمع الصناعي.
وأكد على سعي الهيئة الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وتلبية احتياجاتهم، لا سيما أن العاشر من رمضان أحد أهم المدن الصناعية في مصر.
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