خبير : حجم «إيفرجيفن» يعادل حجم حاملتين طائرات



إيفرجيفن إيفرجيفن

قامت هيئه قناه السويس بعرض فيلم وثائقى عما دار خلال أسبوع جنوح السفينة إيفرجريفن فقد كان رقمها 13في المرور من السويس إلى بورسعيد أو مايطلق عليه قافله الجنوب



من جهه أخرى فقد تم الكشف في الفيلم الوثائقي أنه تم تشكيل خلية أزمة للبحث في كيفية تعويم السفينة.



وقال أحد الخبراء خلال فيلم وثائقي بثته هيئة قناة السويس أن السفينة الجانحة حجمها يعادل حاملتين طاترات من حيث الوزن والحمولة والحجم

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كما ذكر أن ما قامت به هئيه القناة من جهود في تعويم السفينة ملحمة سوف تدرس في كل الأكاديميات البحريةيذكر أن شركة إيفرجرين البحرية هي شركة تايوانية لنقل الحاويات والشحن ومقرها في منطقة لوتشو، مدينة تاويوان، تايوان. طرقها التجارية الرئيسية هي الشرق الأقصى إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ؛ الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا وشرق البحر المتوسط ؛ أوروبا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية ؛ الشرق الأقصى إلى أستراليا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية ؛ وخدمة داخل آسيا تربط الموانئ في آسيا بالشرق الأوسط والخليج العربي والبحر الأحمر.مع أكثر من 150 سفينة حاويات، فهي جزء من مجموعة شركات إيفرجرين لشركات النقل والشركات المرتبطة بها. تستدعي إيفرجرين 240 منفذًا حول العالم في حوالي 80 دولة، وهي خامس أكبر شركة من نوعها تشمل أنشطة الشركة ما يلي: الشحن وبناء الحاويات والسفن وإدارة الموانئ والتطوير الهندسي والعقاري.تشمل الشركات التابعة والأقسام شركة يونيجلوري البحرية. (تايوان)، إيفرجرين المملكة المتحدة المحدودة. (المملكة المتحدة)، وشركة الشحن إيطاليا ماريتيما. (إيطاليا).في عام 2007، تم دمج هاتسو وإيطاليا ماريتيما وإيفرجرين في " خط إيفرجرين" المنفردة.