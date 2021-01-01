العثور على سمكة قرش بيضاء عملاقة في سواحل فلوريدا يبلغ وزنه 1600 رطل..



سمكة قرش بيضاء عملاقة سمكة قرش بيضاء عملاقة

العثور على سمكة قرش بيضاء عملاقة يدعي سكوت، وهو يسبح قبالة ساحل الخليج.



ويبلع سمكة سكوت ، ذكر بالغ ، طوله أكثر من 12 قدمًا ويزن 1600 رطل، وفقًا لـ osearch المجموعة البحرية غير الربحية التي شاهدت السمكة الكبيرة يوم الخميس.



وكان سكوت هو القرش الأبيض الكبير رقم 74 الذي تم وضع علامة عليه وإطلاقه من قبل المجموعة في شمال غرب المحيط الأطلسي.

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يقول أوسيرش، إنها تناسب كل حيوان بجهاز تعقب إلكتروني يصدر أصواتًا كلما انكسر سطح المحيط.تظهر سجلات Tracker أن سكوت مسافر مخلص، تم وضع علامة عليهم لأول مرة في نوفا سكوشا في سبتمبر من عام 2021 - حيث تم تسميتهم تكريما لـ "الترحيب والأشخاص المتفانين من المحيط" من قبل شركاء OCEARCH في Sea World.وسافر سكوت بعد ذلك لما مجموعه 3910 ميلاً من الساحل الشرقي في 119 يومًا فقط وفقًا لبيانات OCEARCH ، فقد كان مسترخيًا حول فلوريدا كيز وساحل الخليج منذ يوم عيد الحب على الأقل، وذلك حسب ما ذكره موقع"darik".تتحرك أسماك القرش عادةً إلى الساحل خلال فصلي الربيع والصيف ، مما يجعل شهري أبريل وأكتوبر أشهر نشاط أسماك القرش.وفقًا للولايات المتحدة، تعد المياه حول فلوريدا موطنًا لأكثر من 13 نوعًا من أسماك القرش.ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من أن الأفلام الشهيرة مثل "الفك" صورت أسماك القرش على أنها مفترسات خطيرة، إلا أن الهجمات في الواقع نادرة جدًا في فلوريدا.وقالت اللجنة ، إن احتمال إصابة الولاية بالصواعق يزيد 30 مرة عن احتمال تعرضها لعض من سمكة قرش ، ويموت أقل من 10 أشخاص كل عام بسبب هجمات أسماك القرش.يؤكد كل من أوسيرش واللجنة على الدور المهم لأسماك القرش البيضاء الكبيرة كحيوانات مفترسة في قمة نظمها البيئية.يقول أوسيرش: "تعتبر أسماك القرش البيضاء الكبيرة عنصرًا أساسيًا في عمل النظام البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي".تم تصنيفهم من قبل الصندوق العالمي للحياة البرية على أنهم من السكان المعرضين للخطر ، على بعد خطوة واحدة فقط من المهددين بالانقراض.