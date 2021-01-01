طرق و نصائح لعلاج تشقق الشفاه وطرق الحفاظ عليها من الجفاف

تشقق الشفاه مشكلة تواجه الكثير من الشباب والفتيات، لا سيما الفتيات عند وضع أحمر الشفاه، حيث يظهر بشكل غير لائق، لذا نتناول خلال هذا التقرير أفضل 6 طرق لترطيب الشفاه والحفاظ عليها والتخلص من تشققات الشفاه وفقًا لما جاء في موقع self
شرب المياه:
يعتبر شرب المياه من أفضل الطرق التي تساعد على ترطيب الشفاه وأيضًا كثرة تناول المياه تساعد في تجديد خلايا الجلد وتحافظ على الترطيب لفترات طويلة، وأيضًا قلة تناول المياه يساوي قلة في إنتاج اللعاب مما يجعل شفتيك جافة حقًا.
النوم والترطيب:
خلايا البشرة لها عامل مهم في الحصول على الترطيب الطبيعي والحفاظ على مرونة الجسم ومنع ظهور التشققات على الشفاه فالحفاظ على النوم لساعات طويلة يساعد على تجديد خلايا الجلد مع ضرورة استخدم المرطب المناسب مع طبيعة البشرة .
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