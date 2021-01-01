طرق و نصائح لعلاج تشقق الشفاه وطرق الحفاظ عليها من الجفاف



الشفاه الشفاه

تشقق الشفاه مشكلة تواجه الكثير من الشباب والفتيات، لا سيما الفتيات عند وضع أحمر الشفاه، حيث يظهر بشكل غير لائق، لذا نتناول خلال هذا التقرير أفضل 6 طرق لترطيب الشفاه والحفاظ عليها والتخلص من تشققات الشفاه وفقًا لما جاء في موقع self



شرب المياه:



يعتبر شرب المياه من أفضل الطرق التي تساعد على ترطيب الشفاه وأيضًا كثرة تناول المياه تساعد في تجديد خلايا الجلد وتحافظ على الترطيب لفترات طويلة، وأيضًا قلة تناول المياه يساوي قلة في إنتاج اللعاب مما يجعل شفتيك جافة حقًا.



النوم والترطيب:



خلايا البشرة لها عامل مهم في الحصول على الترطيب الطبيعي والحفاظ على مرونة الجسم ومنع ظهور التشققات على الشفاه فالحفاظ على النوم لساعات طويلة يساعد على تجديد خلايا الجلد مع ضرورة استخدم المرطب المناسب مع طبيعة البشرة .

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المرطبات الطبيعية الخالية من العطور:ابحثي عن منتجات الشفاه التي تحتوي على المكونات المغذية والطبيعية التي لا تحتوي على عطور ويفضل استخدام مرطبات طبيعية مثل شمع العسل وزبدة الشيا.التقشير :قشري الشفاه بمقشر طبيعي يحتوي على السكر ولكن غير مقبول التقشير الجاف، ولكن قومي بترطيب الشفاه ثم قومي باستخدم المقشر حيث تقومي بخلط القليل من السكر البني وزيت جوز الهند ثم قومي بالتدليك برفق وتخلصي من الجلد الميت ثم قومي بالترطيب مرة أخري بمرطب خالي من العطور.أحمر شفاه كريمي :قومي باختيار أحمر الشفاه الكريمي الذي يحتوي على مرطب، على الرغم أن المفضل استخدام أحمر شفاه غير لامع إلا أنه في حالة وجود تشققات يفضل أن تقومي بوضع أحمر الشفاه الكريمي .لعق الشفاه:تجنبي اللعق في شفتيك لأنه يحدث جفاف للجلد ويكون هو العامل الأساسي المسبب لظهور التشققات، فبعض الفتيات تعتقد أنها عند لعق الشفاه فهي تقوم بترطيبها ولكن في الحقيقة هي تساعد على ظهور التشققات.