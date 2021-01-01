طرق تقضي على الدهون بعد تناول آكلة دسمة .مع اقتراب شهر رمضان..

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في بعض الأحيان، نستسلم للرغبة الشديدة في تناول الطعام الكثير من الأطعمة الدهنية، وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث تمتلئ الموائد الرمضانية بالوجبات الدسمة، وفي حين أنه من المقبول تناول هذه الأطعمة، يجب التركيز على ما يجب القيام به بعد تناول الأطعمة الدهنية.



حسب موقع style craze، هذه الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية والدهون المتحولة والدهون المشبعة، التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وتزيد من مستويات الكوليسترول، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وترفع ضغط الدم.



لذا يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لإلغاء آثار تناول الكثير من الأطعمة الدهنية، والحفاظ على ليقاتك البدنية وصحتك.

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ماذا تفعل بعد تناول الأطعمة الدهنية1- اشرب الماء الفاتريساعد شرب الماء الفاتر بعد تناول الأطعمة الزيتية على تهدئة وتنشيط الجهاز الهضمي، حيث يعمل الماء كحامل للمغذيات ويساعد شرب الماء الساخن على تكسير العناصر الغذائية في شكلها القابل للهضم.فإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء فإن الأمعاء الدقيقة تمتص الماء من الطعام للهضم مما يؤدي إلى الجفاف والإمساك.2- تناول مشروب التخلص من السموم (detox)تساعد مشروبات التخلص من السموم في طرد السموم التي تتراكم في المعدة بعد تناول الأطعمة الدهنية.ويقترح بعض الباحثين أن مشروبات التخلص من السموم تساعد في إطلاق السموم وتساعد على إنقاص الوزن.و أظهرت دراسة أجريت على النساء الكوريات أن شرب عصير الليمون أو اتباع نظام غذائي لإزالة السموم من الليمون يقلل من دهون الجسم ويحسن مقاومة الأنسولين وتساعدك على الشعور بالتحسن بعد تناول الأطعمة الدهنية.3-المشيالمشي لمدة 30 دقيقة بعد تناول وجبة دسمة يساعد على تحسين الهضم، ويعزز حركة المعدة بشكل أفضل ويساعد على الهضم وقد يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، لذا اذهب في نزهة بطيئة لمدة 30 دقيقة بعد تناول الأطعمة الدهنية لإرخاء جسمك.4- خطط لوجبتك التاليةيساعدك التخطيط المسبق لوجباتك على تجنب تناول الأطعمة غير الصحية والدهنية، ولا تفوت، و أضف الخضار والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي وحافظ على رطوبتك عن طريق شرب كمية كافية من الماء والعصائر وتناول عشاء خفيف.5- تناول البروبيوتيكيساعد تناول البروبيوتيك بانتظام على تحقيق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي وتحسين الأمعاء والمناعة يمكنك تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب، لتقوية أمعائك بعد تناول الأطعمة الدهنية.6- تناول المزيد من الفواكه والخضرواتيساعد تناول الفواكه والخضروات على توفير ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف لجسمك للقيام بعمليات مختلفة، وقد يؤدي تناول الأطعمة الزيتية الخالية من الألياف والمغذيات الدقيقة الأساسية والغنية بالدهون المشبعة والمتحولة إلى الإمساك.لذا تناول وعاء من الفاكهة وابدأ وجبتك بوعاء من السلطة والخضروات الطازجة لمواصلة إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.7-النوم الجيديساعد النوم على تحسين مزاجك والتخلص من صداع وإرخاء عقلك وجسدك وروحك، ومن ثم الاسترخاء والنوم جيدًا.ما لا يجب عليك فعله بعد تناول الأطعمة الدهنيةتجنب تناول الأطعمة الباردةإن تناول الأطعمة الباردة مثل الآيس كريم بعد تناول الأطعمة الدهنية له آثار ضارة على الكبد والمعدة والأمعاء، و يجعل عملية الهضم صعبة وقد تعاني من الانتفاخ وعسر الهضم. لذلك تجنب تناول الأطعمة الباردة بعد الوجبات الثقيلة.لا تذهب إلى الفراش مباشرة بعد الأكللا تذهب للنوم مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة، امنح دائمًا فجوة من 2-3 ساعات بين العشاء ووقت النوم ،حيث يؤدي النوم بعد الأكل مباشرة إلى صعوبة هضم الطعام، مما يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة ترسب الدهون.