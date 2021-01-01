منها الزبادى واللوز . 3 أطعمة ينصح بتناولها من أجل حياة صحية..

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ثبت علميًا أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يوفر فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة والحفاظ على صحة جسمك، من ناحية أخرى، قد يكون إجراء تغييرات غذائية كبيرة أمرًا مربكًا ، قد يكون تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري أمرًا صعبًا، ولكن يمكن للأشخاص البدء ببعض التغييرات الصغيرة، يمكن جعل النظام الغذائي المنتظم أكثر صحة بقليل من خلال تضمين بعض الأطعمة الأساسية اليومية في وجبتك، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".



إليك 3 أطعمة صحية لإضافتها إلى نظامك الغذائي الصحي:



التوت:

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تم ربط التوت مثل الفراولة و التوت البري و التوت الأسود والعليق بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تم العثور على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل فيتامين C وفيتامين E ، وكذلك المغذيات الدقيقة، مثل حمض الفوليك والسيلينيوم وألفا وبيتا كاروتين واللوتين، التوت غني بالرطوبة والألياف ، بينما يحتوي على سعرات حرارية قليلة، تم العثور على جميع الأنشطة المضادة للأكسدة، ومضادة لارتفاع ضغط الدم، ومضادة لارتفاع السكر في الدم، ومضادة للالتهابات في التوت، يساعد وعاء التوت يوميًا على منع الشيخوخة ، وتعزيز صحة المناعة، ومحاربة التوتر والقلق ، وتنظيم وزن الجسم ، وتعزيز صحة المسالك البولية.الزبادي:إنه أحد الأطعمة المغذية المتاحة بسهولة في جميع أنحاء العالم، الزبادي غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين ب 12 والفوسفور وكلها مكونات مهمة في النظام الغذائي، تشمل فوائد تناول الزبادي صحة العظام والحفاظ على الوزن والوقاية من أمراض القلب.الزبادي هو أفضل مصدر للبروبيوتيك، بالإضافة إلى الكالسيوم والبروتين (البكتيريا الحية الجيدة)، إن وجود توازن سليم للبكتيريا في أمعائك يحسن عملية الهضم ، ويمنع الكائنات الحية الخطرة، التي يمكن أن تسبب الالتهابات ، ويعزز جهاز المناعة، يعزز البروتين الموجود في الزبادي فقدان الوزن وله خصائص مشبعة.اللوز:يمكن أن تساعد إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، تحمي جدران الشرايين من التلف، وجد أن مركبات الفلافونويد الموجودة في قشور اللوز تعمل بالتآزر مع فيتامين هـ ، وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب (بحث في جامعة تافتس)، يحتوي اللوز على الفوسفور، الذي يساعد في بناء عظام وأسنان قوية، يحتوي اللوز على ريبوفلافين و L-carnitine - وهي عناصر مغذية تعزز نشاط الدماغ وقد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، تظهر الأبحاث أن تناول اللوز مع الغذاء، الذي يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع يقلل بشكل كبير من مؤشر نسبة السكر في الدم للوجبة ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.