بعد فشل التأهل لكأس العالم .. انتهاء عقد كيروش مع المنتخب



كيروش كيروش



تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.



وينص تعاقد كيروش مع منتخب مصر على أن العقد يعد ملغيا من تلقاء نفسه، حال فشل المدرب البرتغالي في قيادة منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وجاءت خسارة الفراعنة الليلة أمام السنغال لتفعل هذا البند وتنهي عقد المدرب كيروش مع الفراعنة.



وفي حال رغب اتحاد الكرة في إبقاء كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، يتعين على الطرفين توقيع تعاقد جديد، بعدما انتهى رسميا التعاقد الحالي بين الطرفين بفشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم.

قد يعجبك أيضا...

وكان البرتغالي كارلوس كيروش تولى قيادة منتخب مصر في سبتمبر الماضي خلفا لمدرب الفراعنة السابق حسام البدري، وقاد كيروش منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.نتيجة مباراة الذهابوكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرةتشكيل منتخب مصرلعب منتخب مصر بتشكيل ضم كلًّا من:حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: عمر جابر – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد فتوح.خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني – حمدي فتحي.خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود تريزيجيه.تشكيل السنغالفيما لعب منتخب السنغال بتشكيل ضم كلًّا من:إدوارد ميندي، بونا سار، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس، نامبلايس ميندي، إدريسا جانا جاي، يوسف سابالي، إسماعيلا سار، ساديو ماني، بولاي ديا.مصر تتقدم بشكوى ضد السنغالمن ناحية أخرى، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق مباراة الفريقين.اعتداءات سنغالية على البعثة المصريةوتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلًا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.