طرق الحماية من هشاشة العظام



هشاشة العظام هشاشة العظام



مرض هشاشة العظام، يعد من الأمراض التي تخيف النساء بشكل عام، فمن المتعارف عليه، أن النساء اكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام بشكل أكبر من الرجال، وهو ما تؤكده الأبحاث والاحصائيات، ويرجع السبب في ذلك إلى كميات الكالسيوم التي تفقدها معظم النساء خلال مراحل حياتها، خلال مراحل الحمل والولادة والرضاعة، فالجنين يسحب من جسم أمه ما يحتاجه من الكالسيوم لنموه، وإن لم تستطع المرأة تعويض هذا الكالسيوم، فسرعان ما تصاب بهشاشة العظام.







أعراض هشاشة العظام

ويؤكد الدكتور محمد السيد رمضان جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري، ‏أن ‏اعراض هشاشة العظام متعددة، ومنها تعرض العظام للكسر من اقل ‏مجهود، حتى ‏نتيجة النشاط اليومي.‏‎

قد يعجبك أيضا...

وكذلك الانحناء في الوقفة، وفقدان ‏الطول. ‏‎ ‎وأضاف الدكتور محمد، أن العديد من المصابين بمرض هشاشة العظام، قد لا يكتشفون الإصابة، إلا ‏بعد إصابتهم بكسر في الفخذ أو في العمود الفقري، وهي المناطق التي عادة ما ‏تصاب بالكسر عند الإصابة بهشاشة العظام.‏‎ ‎ويضيف الدكتور محمد أنه يمكن كذلك أن يصاب العمود الفقري ‏ببعض الكسور ‏البسيطة نتيجة الضغط والأنشطة اليومية، وتلتئم هذه العظام ‏دون علم المريض، ‏وينتج عن ذلك آلام أسفل الظهر، والتي عادة ما يعاني منها معظم ‏كبار السن.‏أسباب هشاشة العظاموعن أسباب الإصابة بمرض هشاشة العظام يشير دكتور محمد، إلى أن هناك العديد ‏من الأسباب ‏كنقص الكالسيوم، والتغير في الهرمونات التي تقترن بانقطاع الطمث ‏عند المرأة ‏كنقص هرمون الاستروجين، وكذلك نقص الهرمون الذكري ‏عند الرجال نتيجة ‏التقدم في السن، كما أن هناك عوامل وراثية كإصابة ‏أحد أفراد العائلة بهشاشة ‏العظام.‏وينصح الدكتور محمد السيد بضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأي آلام ‏في ‏العظام، وعدم إهمال الشعور بأي آلام خاصة آلام أسفل الظهر المزمنة، ‏والتي قد ‏تكون مؤشرا للإصابة بهشاشة العظام.‏طرق الحماية من هشاشة العظامويؤكد الدكتور بوب جرين، استشاري علاج العظام الأمريكي، أنه يمكن للمرأة حماية نفسها من الإصابة بمرض هشاشة العظام، باتباع مجموعة من العادات الصحية، والتي يستعرضها في السطور التالية:- في البداية لابد من التأكد بعدم الإصابة بالمرض؛ من خلال إجراء اختبار كثافة العظام لتحديد ما إذا كان لديك مرض هشاشة العظام أم لا.- العظام تشبه العضلات كلما عملنا عليها أصبحت أقوى، ولذلك يمكنك أن تقوي عظامك عن طريق القيام بحمل الأوزان، أو ممارسة تدريبات القوة، وبعض الرياضات كالمشي والركض والقفز والسباحة وركوب الدراجات.- إذا كان لديك بالفعل هشاشة العظام، فيجب الحذر من التحميل على العظام لأنها ستنكسر، لكن يمكن ممارسة بعض تمارين اللياقة البدنية الخفيفة.- لابد من الحفاظ على الوزن، من أجل الحفاظ على كثافة العظام، فالزيادة في الوزن، تزيد من التحميل على العظام.- فيتامين (د) يساعد في خفض خطر إصابتك بهشاشة العظام، وهو موجود في حليب الصويا الذي يعتبر من المصادر الجيدة لفيتامين (د)، كما يجب التعرض المنتظم لأشعة الشمس، لأنه تمد الجسم بهذا الفيتامين.- يجب تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم؛ مثل الجبن الشيدر وعصير البرتقال، والسردين، واللبن خالي الدسم.