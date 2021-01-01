إسرائيل تعلن مقتل مُنفذ عملية "تل أبيب" وتكشف عن هويته

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مقتل مُنفذ عملية "تل أبيب"


أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، مقتل منفذ الهجوم الذي وقع في منطقتي "بني براك" و"رامات جان" في تل أبيب.

ونسبت قناة كان العبرية إلى الشرطة الإسرائيلية قولها "إن منفذ العملية يدعى ضياء حمارشة (27 عامًا) وهو أسير محرر من محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية".

وقالت القناة، إن منفذ العملية أطلق النار على سيارة في شارع هرتسل في بني براك، ثم انتقل لمحطة وقود، وواصل نحو رمات جان وهناك أطلق النار على شرطي إسرائيلي، ونسبت القناة إلى رئيس بلدية بني براك قوله للإسرائيليين "ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا".

وقالت صحيفة معاريف، إن وزير الدفاع بيني جانتس يجري حاليا تقييمًا أمنيًا للوضع بعد عملية بني براك بتل أبيب بحضور رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات.

ووصل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إلى مكان عملية إطلاق النار في بني براك بتل أبيب.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن المستوطنين في بني براك هاجموا وزير الأمن الداخلي بارليف ووجهوا له الشتائم احتجاجًا على ما وصفوه بالتقصير الأمني في أعقاب عملية إطلاق النار.

المصدر: أ ش أ

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