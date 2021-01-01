إسرائيل تعلن مقتل مُنفذ عملية "تل أبيب" وتكشف عن هويته

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، مقتل منفذ الهجوم الذي وقع في منطقتي "بني براك" و"رامات جان" في تل أبيب.
ونسبت قناة كان العبرية إلى الشرطة الإسرائيلية قولها "إن منفذ العملية يدعى ضياء حمارشة (27 عامًا) وهو أسير محرر من محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية".
وقالت القناة، إن منفذ العملية أطلق النار على سيارة في شارع هرتسل في بني براك، ثم انتقل لمحطة وقود، وواصل نحو رمات جان وهناك أطلق النار على شرطي إسرائيلي، ونسبت القناة إلى رئيس بلدية بني براك قوله للإسرائيليين "ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!