تفاصيل الحكم على طبيب الكركمين.. فيديو



طبيب الكركمين طبيب الكركمين



بعد إثارته للجدل طوال الفترة الماضية قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة أحمد أبو النصر المعروف بـ"طبيب الكركمين" بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه



وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أى جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص



وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.