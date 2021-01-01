المحكمة الرياضية تؤيد تغريم كهربا 2 مليون دولار فى أزمته مع الزمالك

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما اليوم الثلاثاء، بتأييد العقوبة التي فرضتها لجنة فض المنازعات لصالح الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المعار إلى هاتاي سبور التركي.
وقال المصدر لـ"كووورة" إن المحكمة الرياضية الدولية قررت تأييد غرامة كهربا لصالح الزمالك بمبلغ مليوني دولار، مع تحميل اللاعب الفوائد المستحقة من هذا المبلغ منذ صدور القرار في يونيو/حزيران 2019.
وكسر كهربا عقده مع الزمالك الذي كان ممتدا حتى صيف 2022 ورحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم فسخ عقده في يناير/كانون الثاني 2020 ورحل للأهلي.
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