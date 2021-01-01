مصطفى سراج ضحية انتقام غامض بدمياط الجديدة..فيديو

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مقتل مصطفى سراج


شهدت مدينة دمياط الجديدة، جريمة بشعه، تمثلت في مقتل مصطفى سراج طالب جامعي بكلية التجارة، على يد أحد جيرانه، حيث قام بسكب البنزين عليه وأشعل النيران فيه، ما تسبب في إصابة الشاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء جسمه.

تم نقل مصطفى للعلاج في قسم الحروق بمستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، في حالة حرجة، وتوفي بعد ساعات من الحادث، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم.

عن سبب الحادثة انتشرت روايتين الأولى أن الشاب المتهم بسكب البنزين على الطالب قال إنه فعل ذلك للانتقام منه لأنه عاكس أخته.

أما أصدقاء مصطفى وأقاربه، فكان لهم رأي آخر، وأكدوا أن مصطفى كان يعمل في مطعم بدمياط الجديدة، لساعات طويلة ويرجع السكن فقط للنوم، وكان له جيران معروف عنهم الشغب، وكانوا يتعمدون إزعاجه بشكل مستمر، ما تسبب في نشوب خلاف بينهم.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

المصدر: elbalad

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