لعمل دجاج البروست المقرمش الأصلي

دجاج البروست المقرمش
قدم الشيف أسامة السيد، عبر، طريقة عمل دجاج البروست المقرمش الأصلي.
طريقة دجاج البروست المقرمش الأصلي.
المقادير:
• 9 أفخاذ دجاج صغيرة الحجم.
• 2 كوب طحين.
• ملعقة كبيرة ملح .
• ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
• ملعقة صغيرة بصل بودرة.
• ثلاث ملاعق كبيرة خردل.
• ملعقة صغيرة فلفل أسود.
• ملعقة صغيرة باكينغ باودر.
• ملعقة صغيرة هيل مطحون.
• 2 كوب لبن زبادي.
• 4 فص ثوم.
• 2 ملعقة كبيرة رب البندورة.
• زيت نباتي للقلي.
• نصف كوب خل أبيض .
• ليمونة مقطعة الى شرائح .
طريقة التحضير:
أولاً:
ننقع الأفخاذ بالخل ونغطيها بشرائح الليمون لمدة 2 ساعة.
ثانياً تحضير الصلصة لتتبيل الدجاج:
• نخلط لبن الزبادي ورب البندورة والخردل والثوم جيداً.
• نضيف القليل من الملح .
• نصفي أفخاذ الدجاج من الخل ونضعها في الصلصة ونغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
ثالثاً تحضير الدقيق :
• نخلط الدقيق والملح والفلفل والهيل .
• نضيف البصل البودرة والثوم البودرة والباكينغ باودر.
• نخلط المكونات جيداً.
رابعاً عملية القلي:
• نحضر وعاء من الماء.
• نحمي الزيت الى درجة حرارة متوسطة.
• نأخذ كل فخذ على حدة بعد ان يتشرب الصلصة ونضعه في الطحين ونقلبه .
• أخيراً نضعه في الزيت ونتركه حتى ينضج .
• نعيد الكره حتى تنتهي كمية أفخاذ الدجاج.
• عندما ننتهي من القلي نضع الأفخاذ في الطبق.
• نقدمها ساخنة مع سلصة المايونيز أو الدجونيز وهي مزيج الخردل والمايونيز.
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