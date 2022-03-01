الأمن السيبراني يحذر مستخدمي جوجل كروم من وجود ثغرات خطيرة.حدثه فورا

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية جميع مستخدمى متصفح جوجل كروم Google Chrome بشأن ثغرات شديدة الخطورة في المتصفح.
وفي بيان له نوه المركز بضرورة تثبيت التحديث الذى أوصت به شركة جوجل الأمريكية لجميع مستخدمي جوجل كروم من كل أنظمة التشغيل المختلفة بما فيها أنظمة ويندوز ولينوكس و ماك .
ويأتى تحذير المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودى بعد ساعات من تحذير شركة جوجل الأمريكية باكتشاف ثغرة عالية الخطورة تسمى Zero-day أو يوم الصفر يتم تصنيفها بأنها سريعة الانتشار وشديدة الخطورة.
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