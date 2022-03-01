الأمن السيبراني يحذر مستخدمي جوجل كروم من وجود ثغرات خطيرة.حدثه فورا

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صورة الخبر: كروم
كروم

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية جميع مستخدمى متصفح جوجل كروم Google Chrome بشأن ثغرات شديدة الخطورة في المتصفح.

وفي بيان له نوه المركز بضرورة تثبيت التحديث الذى أوصت به شركة جوجل الأمريكية لجميع مستخدمي جوجل كروم من كل أنظمة التشغيل المختلفة بما فيها أنظمة ويندوز ولينوكس و ماك .

ويأتى تحذير المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودى بعد ساعات من تحذير شركة جوجل الأمريكية باكتشاف ثغرة عالية الخطورة تسمى Zero-day أو يوم الصفر يتم تصنيفها بأنها سريعة الانتشار وشديدة الخطورة.

كما نصحت شركة جوجل حميع مستخدمى متصفح جوجل كروم بتثبيت تحديث Chrome (99.0.4844.84) لمستخدمي ويندوز من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم المساعدة ثم حول Google Chrome ، وسيؤدي هذا أيضًا إلى إجبار Chrome على البحث عن التحديثات.

كما تعمل شركة جوجل حاليا على معالجة الثغرة الخطيرة التى تكرر استهدافها للأجهزة خلال الفترة الأخيرة وتسبب في تعطل وتدمير آلاف الأجهزة مؤخرا، وإطلاق التحديث ليشمل جميع مستخدمي الأنظمة الأخرى من لينوكس وماك .

ويمكن للمستخدمين الحصول على التحديث من خلال هذا الرابط .

https://chromereleases.googleblog.com/2022/03/stable-channel-update-for-desktop_25.html

المصدر: صدى البلد

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