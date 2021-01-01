لنضارة البشرة .. عمل ماسك صفار البيض مع العسل



ماسك صفار البيض مع العسل ماسك صفار البيض مع العسل



يمكنكِ استخدام ماسك صفار البيض للوجه لأكثر من غرض، مثل شد البشرة وتنقيتها أو التنظيف العميق والترطيب وتهدئة البشرة، وكذلك للتخلص من التصبغات ومشكلات عديدة.



لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ماسك صفار البيض للوجه.





ماسك صفار البيض للوجه:

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ماسك صفار البيض مع العسل..يُساعد ماسك صفار البيض مع العسل على تخفيف حب الشباب المزعج وبثور البشرة وكذلك تهدئتها من الاحمرار أو الحساسية، بالإضافة لكونه مكافحًا للبكتيريا والفطريات، وينظم إفراز الدهون في البشرة أيضًا، يمكنكِ عمل ماسك صفار البيض للبشرة كالتالي:امزجي ملعقة عسل نحل طبيعي مع صفار بيضة واحدة جيدًا، ثم افرديهما على بشرتك لمدة 15 دقيقة واتركيه حتى يجف، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، يمكنكِ تكرار الماسك أسبوعيًا ويفضل تنظيف البشرة قبل وضعه ومسحها بقطنة مبللة بماء الورد بعد إزالته لغلق المسام.