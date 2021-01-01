لنضارة البشرة .. عمل ماسك صفار البيض مع العسل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لنضارة البشرة .. عمل ماسك صفار البيض مع العسل

صورة الخبر: ماسك صفار البيض مع العسل
ماسك صفار البيض مع العسل


يمكنكِ استخدام ماسك صفار البيض للوجه لأكثر من غرض، مثل شد البشرة وتنقيتها أو التنظيف العميق والترطيب وتهدئة البشرة، وكذلك للتخلص من التصبغات ومشكلات عديدة.

لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ماسك صفار البيض للوجه.


ماسك صفار البيض للوجه:

ماسك صفار البيض مع العسل..

يُساعد ماسك صفار البيض مع العسل على تخفيف حب الشباب المزعج وبثور البشرة وكذلك تهدئتها من الاحمرار أو الحساسية، بالإضافة لكونه مكافحًا للبكتيريا والفطريات، وينظم إفراز الدهون في البشرة أيضًا، يمكنكِ عمل ماسك صفار البيض للبشرة كالتالي:

امزجي ملعقة عسل نحل طبيعي مع صفار بيضة واحدة جيدًا، ثم افرديهما على بشرتك لمدة 15 دقيقة واتركيه حتى يجف، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، يمكنكِ تكرار الماسك أسبوعيًا ويفضل تنظيف البشرة قبل وضعه ومسحها بقطنة مبللة بماء الورد بعد إزالته لغلق المسام.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لنضارة البشرة .. عمل ماسك صفار البيض مع العسل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56634

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager