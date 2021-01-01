أحدث تقنيات الوصول لقوام ممشوق.. تعرف عليها

القوام الرياضي الممشوق هو حلم كل رجل وامرأة، والذي أصبح سهل تحقيقه مع أحدث تقنيات نحت القوام.
وأكد الدكتور محمد الفولي استشاري جراحات السمنة ونحت القوام إن هناك العديد من التقنيات الحديثة التي تساعد على نحت القوام والتخلص من الدهون الزائدة في البطن مثل تقنية النحت الرباعي الأبعاد أو الفيزر، لافتا إلي إن دهون البطن تعتبر من الدهون العنيدة والتي لا يمكن التخلص منها بالأنظمة الغذائية أو حتى بعد عمليات التخسيس.
وأشار الدكتور محمد الفولي إن عملية نحت البطن يتم من خلالها إزالة الدهون من هذه المنطقة حتى تظهر عضلات البطن بمظهر جذاب، وهي هدفها شفط الدهون الزائدة من هذه المنطقة مع شد ترهل الجلد.
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