أحدث تقنيات الوصول لقوام ممشوق.. تعرف عليها



قوام ممشوق قوام ممشوق



القوام الرياضي الممشوق هو حلم كل رجل وامرأة، والذي أصبح سهل تحقيقه مع أحدث تقنيات نحت القوام.





وأكد الدكتور محمد الفولي استشاري جراحات السمنة ونحت القوام إن هناك العديد من التقنيات الحديثة التي تساعد على نحت القوام والتخلص من الدهون الزائدة في البطن مثل تقنية النحت الرباعي الأبعاد أو الفيزر، لافتا إلي إن دهون البطن تعتبر من الدهون العنيدة والتي لا يمكن التخلص منها بالأنظمة الغذائية أو حتى بعد عمليات التخسيس.



وأشار الدكتور محمد الفولي إن عملية نحت البطن يتم من خلالها إزالة الدهون من هذه المنطقة حتى تظهر عضلات البطن بمظهر جذاب، وهي هدفها شفط الدهون الزائدة من هذه المنطقة مع شد ترهل الجلد.

قد يعجبك أيضا...

وأكد الدكتور محمد الفولي إلي إن عملية نحت البطن تناسب الأشخاص البالغين الذي ثبت وزنهم بعد فقدانهم له لشهور، أيضا يناسب الأشخاص الذين يريدون التخلص من الدهون السفلى لمنطقة البطن أو إزالتها بالكامل لتناسق شكل البطن، أيضا تكون هذه العملية مناسبة لمن لا يعاني من الأمراض المزمنة، أيضا الغير مدخنين محظوظين إذا أرادوا إجراء عملية نحت البطن لأنهم يحصلون على فترة نقاهة أقل بكثير، لاسيما إن التدخين له تأثير مباشر على التئام الجروح وشفائها بعد العمليات الجراحية.