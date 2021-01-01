الآن في الأسواق العالمية شاشة سامسونج الذكية M8 تتوفر للحجز المسبق

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أعلنت سامسونج اليوم عن فتح باب الحجز المسبق لشاشة M8 الذكية في الأسواق العالمية، والتي تتميز بحجم 32 إنش، ودقة 4K.



كشفت سامسونج النقاب عن شاشة M8 الذكية للمرة الأولى خلال فعاليات CES 2022، واليوم تبدأ العملاق الكوري في تلقي طلبات الحجز للشاشة الذكية.



وتتميز شاشة سامسونج بحجم 32 إنش، ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، كما تأتي بأبعاد 16:9، وتدعم معدل تحديث 60Hz، كما تدعم تقنية HDR10 Plus، وتدرج لوني بنسبة 99% من sRGB.

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كما تأتي الشاشة بتقنية AirPlay 2 مدمجة، وتدعم نظام Samsung DeX اللاسلكي، وميزة التحكم في مهام أجهزة الحاسب عن بعد.وتضم شاشة M8 اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 5W، كما تدعم سامسونج الشاشة بكاميرة SlimFit قابلة للفصل عن الشاشة، وتدعم الإنحناء.وتنطلق شاشة سامسونج M8 بنظام تشغيل Tizen OS، وتدعم التحكم في أجهزة المنزل الذكية، كما تضم منفذ micro HDMI، واثنان من منافذ USB-C، وتدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث 4.2، وتقدم قدرة شحن 65W عبر USB-C للهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب.أيضاً تتميز الشاشة بوزن 9.4 كجم، وتتوفر بألوان الأبيض، الوردي، الأزرق إلى جانب اللون الأخضر، على أن تتوفر للحجز المسبق في متجر سامسونج بسعر 729 دولار.