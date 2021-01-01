تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال



تشكيل منتخب مصر تشكيل منتخب مصر



استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة السنغال، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً “بتوقيت القاهرة”، في إطار منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.



وينوي كارلوس كيروش “بنسبة كبيرة” مفاجأة منتخب السنغال بالدفع بـ عمر مرموش في مركز رأس الحربة بدلا من مصطفى محمد، للاستفادة من سرعة مرموش في الهجمات المرتدة والتسديدات بعيدة المدى.



تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: عمر جابر - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتوح.خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية.خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش.يذكر أن منتخب مصر تفوق على السنغال بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، الجمعة الماضي.ويكفي منتخب مصر، التعادل في مباراة اليوم للتأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر.وأكد كارلوس كيروش، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال، أن منتخب مصر سيلعب على الفوز في مباراة اليوم.وشدد كيروش على جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة السنغال، بعد تردد أنباء خلال الأيام الماضية عن إصابة محمد صلاح، قائد منتخب مصر.