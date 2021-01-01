تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة السنغال، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً “بتوقيت القاهرة”، في إطار منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.
وينوي كارلوس كيروش “بنسبة كبيرة” مفاجأة منتخب السنغال بالدفع بـ عمر مرموش في مركز رأس الحربة بدلا من مصطفى محمد، للاستفادة من سرعة مرموش في الهجمات المرتدة والتسديدات بعيدة المدى.
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!