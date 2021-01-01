باللون الفضي وان بلس تخطط لإطلاق سماعة OnePlus Buds Pro



OnePlus Buds Pro OnePlus Buds Pro

شاركت وان بلس إعلان تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية باللون الفضي.



قدمت شركة وان بلس إصدارها الخاص من سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية في السوق الصيني في بداية هذا العام بعنوان “Mithril” والتي تميزت باللون الفضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هذا الإصدار الخاص في سوق الهندي بعنوان “Radiant Silver”.



ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في متجر Amazon في الهند، ومن المتوقع أن تقدم وان بلس السماعة اللاسلكية رسمياً في 31 من مارس خلال حدث إطلاق OnePlus 10 Pro في الهند.

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وتميز الإصدار الجديد باللون المعدني الفضي، كما تأتي الحافظة الخاصة بالشحن باللون الفضي المعدني أيضاً، ويدعم هذا الإصدار الخاص نفس المواصفات المميزة لسماعة OnePlus Buds Pro.ولقد انطلقت سماعة OnePlus Buds Pro بمحرك بحجم 11 مم، وميزة دعم تقنية البلوتوث 5.2، وتضم السماعة 3 من الميكروفونات، وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.كما تدعم السماعة معايير IP55 في مقاومة الماء، وتضم بطارية بقدرة 37mAh لعمر شحن يصل إلى 7 ساعات من تشغيل الموسيقى ودون ميزة إلغاء الضوضاء.وتضم حافظة الشحن منفذ USB C، كما تدعم الشحن اللاسلكي Qi، وتأتي الحافظة بقدرة بطارية 520mAh، وتدعم زيادة عمر الشحن إلى 38 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء.