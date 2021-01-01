باللون الفضي وان بلس تخطط لإطلاق سماعة OnePlus Buds Pro

شاركت وان بلس إعلان تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية باللون الفضي.
قدمت شركة وان بلس إصدارها الخاص من سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية في السوق الصيني في بداية هذا العام بعنوان “Mithril” والتي تميزت باللون الفضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هذا الإصدار الخاص في سوق الهندي بعنوان “Radiant Silver”.
ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في متجر Amazon في الهند، ومن المتوقع أن تقدم وان بلس السماعة اللاسلكية رسمياً في 31 من مارس خلال حدث إطلاق OnePlus 10 Pro في الهند.
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