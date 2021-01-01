«تصوم ولا متصومش؟»..نصائح مهمة من «الصحة» للحوامل في شهر رمضان..

تتساءل العديد من السيدات الحوامل حول إمكانية صيامهن لشهر رمضان الكريم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، وحال توقفهن عن الماء والطعام لساعات طويلة هل من الممكن أن يعرضهن لأضرار صحية سواء عليهن أو على الجنين، وذلك من بين أسئلة كثيرة تشغل بال السيدات الحوامل خلال الفترة الحالية،
أهمية زيارة الطبيب لاتخاذ قرار صيام رمضان من عدمه
توضح دكتورة آمال عبد الحي، أخصائي أمراض النساء والتوليد ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، من خلال الفيديو أنه يجب على السيدة الحامل قبل اتخاذ قرار الصيام في شهر رمضان من عدمه أن تتواصل مع الطبيب الذي يتابعها خلال فترة الحمل، أو تزور أقرب وحدة ويتم تشخيص حالتها والإجابة على سؤال «ينفع تصوم ولا مينفعش؟».
وأضافت «آمال» أنه إذا كانت السيدة الحامل السليمة وحملها طبيعي ولا تعاني من أي مشاكل وليست مريضة ضغط أو سكر أو قلب أو تعاني من الكلى المصاحبة للحمل، في هذه الحالة يتم النقاش حول إمكانية صيامها لـ شهر رمضان.
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