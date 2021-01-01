دول أوروبا تحذر مواطنيها من القتال في أوكرانيا

في دعوة غير متوقعة ، طالبت دول أوروبية، مواطنيها بعدم الذهاب إلى أوكرانيا والمشاركة في الحرب بجانب الأوكرانيين ضد الروس، معتبرة إنه لا يجب على مواطنيها أن يشاركوا في مثل هذا الصراع، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.
وجاء الأمر في بيان نشرته وزارة العدل البلجيكية ، دعا مواطنين أوروبيين إلى عدم الذهاب إلى أوكرانيا.
وحدث الأمر بعد اجتماع مجموعة "فاندوم"، الذي قالت فيه سبع دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إنها تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل في هذه الدول.
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