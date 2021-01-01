دول أوروبا تحذر مواطنيها من القتال في أوكرانيا



القتال في أوكرانيا القتال في أوكرانيا



في دعوة غير متوقعة ، طالبت دول أوروبية، مواطنيها بعدم الذهاب إلى أوكرانيا والمشاركة في الحرب بجانب الأوكرانيين ضد الروس، معتبرة إنه لا يجب على مواطنيها أن يشاركوا في مثل هذا الصراع، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.



وجاء الأمر في بيان نشرته وزارة العدل البلجيكية ، دعا مواطنين أوروبيين إلى عدم الذهاب إلى أوكرانيا.



وحدث الأمر بعد اجتماع مجموعة "فاندوم"، الذي قالت فيه سبع دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إنها تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل في هذه الدول.

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وأضاف البيان: "أثبط البيان بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام إلى صفوف المقاتلين المتطوعين".وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إثر اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل: "بالطبع نثبط عزيمة الأشخاص على التوجه إلى ساحة الحرب".وتضم مجموعة "فاندوم"، تضم وزراء عدل فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وبلجيكا.وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أواخر فبراير تشكيل "فيلق دولي" لدعم جيش بلاده في مواجهة الهجوم الروسي.وعبرت أوكرانيا عن دعمها لتلقي كافة أشكال المساعدة من العالم مالية أو عينيه أو من خلال مشاركة آخرين في القتال لأجلها.ودخلت الحرب في أوكرانيا شهرها الثاني في يومها ال34 من القتال وسط بقاء الأمور دون حسم واحتدام المعارك على كافة الجبهات .