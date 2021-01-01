فوائد الحبهان الصحية .. تعرف عليها

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الحبهان


يعد الحبهان من التوابل التي تتمتع بفوائد صحية عديدة فهي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات و للأكسدة تساعد في حماية قلبك من ارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. قد يساعد أيضًا في التحكم في السكري إليك فوائد أخرى للحبهان وفقا لموقع هيلث

1- خصائص مضادة للالتهابات

المركبات الموجودة في الحبهان لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

2- تنظيم نسبة السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة في الحبهان تساعد في الوقاية من مرض السكري و تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين وتحسين الالتهاب والإجهاد التأكسدي لدى النساء المصابات بداء السكري

3- الحفاظ على صحة الفم

في العصور القديمة ، استخدم الناس الحبهان لعلاج أمراض الفم المختلفة وأثبتت الأبحاث وجود خصائص مضادة للميكروبات في الحبهان ، قد تساعد في محاربة البكتيريا الشائعة المرتبطة بالتسوس.

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4- تحسين صحة الكبد

قد يكون للحبهان آثار مفيدة على الكبد وتشير الأبحاث إلى أن مستخلصات الحبهان قد تظهر خصائص كبدية في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والتهاب الكبد. قد يكون لهذه المقتطفات أيضًا القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد.
5-قد يحسن صحة الجهاز التنفسي

قد يكون للحبهان أيضًا قد أظهر إمكانات إيجابية ضد مشاكل الجهاز التنفسي.

تشير الدلائل أيضًا إلى أن استنشاق زيت الهيل الأساسي يزيد من الدورة الدموية وامتصاص الأكسجين أثناء التمرين.

المصدر: هيلث

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