سعر و مواصفات هاتف Oppo A96 4G مع المميزات والعيوب



Oppo A96 4G Oppo A96 4G

في شهر يناير الماضي، أعلنت شركة أوبو، عن الهاتف، Oppo A96 5G، للسوق الصيني فقط، والآن أعلنت عن، إصدار 4G، بنفس الاسم، يدعى Oppo A96 4G، للأسواق العالمية، ويأتي بمواصفات مختلفة تماما، أبرزها الشاشة، التي تدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، والكاميرات الخلفية، التي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، والبطارية الضخمة، التي تدعم، شحنا سريعا، بقوة 33 واط، وما يصل إلى، 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، كما أن، هذا الهاتف، مقاوم للماء والغبار، وسعره قد يكون، مرتفعا نسبيا، مقارنة بالهواتف، التي تدعم، شبكات الجيل الرابع، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن على، مواصفات وسعر الهاتف Oppo A96 4G مع المميزات والعيوب.



مواصفات الهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: تم الكشف عن، هاتف Oppo A96 4G، يوم 16 مارس، وهو متوفر حاليا، للشراء في الهند، وسيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في الأسواق العالمية، خلال شهر أبريل.



أبعاد الهاتف: هذا الهاتف، يأتي بأبعاد، الارتفاع 164.4 ملم، × العرض 75.7 ملم، × سمك 8.4 ملم، بالإضافة إلى أن، الوزن يبلغ، 191 ملم.

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الهاتف Oppo A96 4Gالشبكة: يتوفر هاتف أوبو الجديد، مع دعم، شبكات الجيل الرابع 4G، ودعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: الشاشة التي، يصل بها، Oppo A96 4G، تأتي من نوع، IPS LCD، وبحجم 6.59 بوصة، وبدقة 2412×1080 بكسل، وبجودة FHD+، كما أنها، تدعم معدل تحديث، 90 هرتز، وتدعم سطوع، يبلغ 600 شمعة، في البوصة، وتحتوي على، ثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، لاحتواء الكاميرا السيلفي.الكاميرا الأمامية: الكاميرا السيلفي، تأتي بمستشعر حجمه، 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: هذا الهاتف، يصل مع كاميراتين، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبحجم مستشعر، يبلغ 27 ملم، والكاميرا الثانية، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وهذه الكاميرات، تدعم تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية panorama، وHDR.المعالج: يتم تشغيل، هاتف Oppo A96 4G، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، وهو مبني على، تكنولوجيا 6 نانومتر، ويحتوي على، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، بالإضافة إلى، معالج رسوميات، من فئة، Adreno 610.الذاكرة: هذا الهاتف الجديد، من أوبو، يتوفر بإصدارين، على مستوى التخزين، إصدار يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، وإصدار آخر، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.نظام التشغيل: الهاتف Oppo A96 4G، يعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، ColorOS 11.1.البطارية: بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، كما يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Oppo A96 4Gحجم الشاشة كبير، وجودتها عالية، ومعدل سطوعها جيد، مما يضمن، تجربة رؤية مميزة، حتى تحت ضوء الشمس المباشر، كما أن، معدل تحديثها عال، ومناسب جدا، في هذه الفئة السعرية.البطارية ضخمة، وتعمل لفترة طويلة، من الاستخدام المتواصل، ويتم شحنها، في وقت قليل جدا، ووفقا لشركة أوبو، فإن الشحن السريع، الذي يأتي، بقوة 33 واط، قادر على، شحن 50%، من سعة البطارية، في 26 دقيقة فقط.سعة الذاكرة الداخلية، كبيرة جدا، وتكفي لتنزيل، أي تطبيق، أو لعبة يريدها المستخدم، وبالرغم من ذلك، يمكن توسيعها، حتى 512 جيجا بايت، بواسطة كارت ميموري، microSD، يتم تركيبه، في فتحة مخصصة، وهذا يعني، أن المستخدمين، سيتمكنون من، تركيب شريحتي اتصال 4G، وكارت ميموري، في نفس الوقت.الهاتف Oppo A96 4G، مقاوم للماء، بشهادة IPX4، ومقاوم للغبار، بشهادة IP5X.الكاميرا الخلفية الرئيسية، دقتها عالية، وتأتي بمستشعر كبير، ولكن جودة تصوير الفيديوهات، أقل من المتوقع، حيث إن الجودة، هي FHD+، وليست 4K، مثل المنافسين.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، ويدعم أيضا، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.الهاتف Oppo A96 4G، يدعم مستشعر بصمة، مدمجا في زر التشغيل، لفتح القفل، عن طريق، بصمات الأصابع، ويدعم خاصية Face Unlock، لفتح القفل، عن طريق الوجه، مع دعم، مستشعرات التسارع، والقرب، والدوران، والبوصلة.عيوب الهاتفمعالج التشغيل، غير مناسب، في هذه الفئة السعرية، وتوجد هواتف، بأسعار أقل، تدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وتتضمن معالجا أقوى.يعمل بإصدار، قديم من، نظام التشغيل، وواجهة المستخدم، وذلك بالرغم من، وصول هواتف منافسة، تعمل بنظام، Android 12, وبواجهة مستخدم، ColorOS 12.كنا نتوقع، وصول كاميرا ماكرو، أو كاميرا للتصوير الواسع، بجانب الكاميرات الموجودة، في الخلف، علما بأن، معظم الهواتف المنافسة، تحتوي على، 3 أو 4 كاميرات.سعر الهاتف Oppo A96 4G، غالٍ جدا، وأغلى حتى من، الإصدار الذي، يدعم شبكات الجيل الخامس، A96 5G.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، الراديو FM، كما أنه، يدعم إصدارا قديما، من الواي فاي، والبلوتوث.الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، ولا تقارن، مع المنافسين، وهذه غير متوقعة، من شركة مثل أوبو، أن تقدم كاميرا أمامية، بهذه الدقة، مع هاتف، بسعر يتخطى الـ300 دولار.الكاميرات الخلفية، بارزة بشكل كبير، عن الظهر، وهذا يجعلها، معرضة للخدش، والكسر بسهولة.سعر الهاتف Oppo A96 4Gسعر الهاتف Oppo A96 4G، يبلغ حوالي، 330 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار، الذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام.