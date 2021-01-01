تمارين كارديو لتنشيط جميع عضلات الجسم|فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تمارين رياضية لتقوية وتنشيط عضلات الجسم كله وعضلة القلب، مع بعض تمارين الكارديو.
وشددت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، على ضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتكون العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".
وأضافت كوتش سارة أن تمارين الكارديو تعمل على تقوية عضلة القلب، و توزيع الدم على كل عضلات الجسم، وتعمل أيضاً على شد عضلات الرجلين أيضاً.
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