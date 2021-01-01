أغلقت Apple و Google ثغرة سمحت للروس باستخدام بطاقات Mir للمدفوعات عبر الهاتف المحمول

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أغلقت شركة Apple ثغرة سمحت لبعض الروس بالاستمرار في استخدام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول على الرغم من العقوبات الاقتصادية المستمرة ضد روسيا. وفقًا لرويترز، أبلغت الشركة أكبر مقرض في البلاد الخميس أنها لن تدعم نظام مدفوعات Mir المحلي في روسيا من خلال Apple Pay.

قال نظام الدفع الوطني للبطاقات يوم الجمعة: "أبلغت شركة آبل NSPK أنها ستعلق دعم بطاقات Mir في خدمة دفع Apple Pay، بدءًا من 24 مارس، لا يمكن

للمستخدمين إضافة بطاقات Mir جديدة إلى الخدمة. ستوقف Apple جميع عمليات البطاقات المضافة مسبقًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

اتخذت Google إجراءً مماثلاً الأسبوع الماضي أيضًا. وفقًا لتقرير منفصل من صحيفة وول ستريت جورنال، أوقفت الشركة مؤقتًا طيارًا سمح للروس بربط بطاقات Mir الخاصة بهم بـ Google Pay. قال متحدث باسم Google للمنافذ: "توقف Google Pay مؤقتًا الخدمات المتعلقة بالدفعات

في روسيا نتيجة لتعطيل خدمات الدفع الخارجة عن سيطرتنا".


كما تلاحظ The Verge، أنشأ البنك المركزي الروسي برنامج Mir بعد أن فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على روسيا ردًا على ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014. وفقًا للإحصاءات التي شاركها البنك المركزي، فإن بطاقات Mir متورطة في أكثر من 25 بالمائة لجميع معاملات البطاقة داخل الدولة. في السابق، توقفت البطاقات من المؤسسات المالية الروسية الكبرى مثل VTB Group و Sovcombank عن العمل مع Apple Pay و Google Pay بعد وقت قصير من إطلاق الكرملين غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: الوفد

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