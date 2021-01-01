تصدر آبل جهاز iPad Pro التالي في الخريف

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يتوقع مراسل بلومبيرج مارك جورمان أن تطلق شركة آبل الجيل التالي من iPad Pro في وقت ما هذا الخريف. في أحدث نشرته الإخبارية Power On، يقول Gurman إنه يتوقع أن يتميز الجهاز اللوحي الجديد بشحن MagSafe الاستقرائي وشريحة M2 التي ترددت شائعات منذ فترة طويلة ولكن لم يعلن عنها بعد ، مما يؤكد تقريرًا سابقًا من 9to5Mac.



اعتبارًا من أحدث حدث للأجهزة للشركة ، يتميز كل من iPad Air و iPad Pro بشرائح M1. قامت Apple بتحديث iPad Pro في عام 2021 لإضافة اتصال 5G و Thunderbolt، والجيل الأول من Apple Silicon system-on-a-chip. يتميز iPad Pro بنفس التصميم بشكل أو بآخر منذ عام 2018 عندما قامت الشركة بتحديث الجهاز اللوحي لمنحه شاشته الأيقونية الآن من الحافة إلى



الحافة. منذ ذلك الحين، قامت Apple بتصفية هذا التصميم لمعظم الأجهزة اللوحية الأخرى، بما في ذلك iPad mini و iPad Air المذكور أعلاه.



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لا تزال التفاصيل حول M2 قليلة، ولكن اعتبارًا من أبريل الماضي، ورد أنها دخلت حيز الإنتاج. تشير معظم التقارير إلى أن M2 ستتميز بنفس تخطيط وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة مثل سابقتها بينما تكون أسرع وأكثر كفاءة بفضل عملية التصنيع الجديدة بـ 4 نانومتر من TSMC.