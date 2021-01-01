تسريب.. مواصفات «ألفا روميو» تونالي 2023 الجديد كليا



ألفا روميو ألفا روميو

كشفت ألفا روميو عن سيارتها تونالي 2023 الجديد كليا . وهى أول طراز SUV مدمج من ألفاروميو بنسختين من الاصدارات الهجينة التقليدية PHEV ، او محركات ICE التقليدية. منها محركات بنزين سعة 1500 سى سى 4 أسطوانات الى جانب محرك كهربائي بقدرة 48 فولت أو 15 كيلو وات ، يتصل بناقل حركة مزدوج القابض 7 سرعات الطراز الأساسي بقوة 128 حصانً و 20 حصان من المحرك الكهربائي ، وهناك نسخة بنظام تيربو VGT بقوة إلى 158 حصان.



السيارة صممت بلغة أقل حدة من الموديل التجريبي الذى تم الكشف عنه العام الماضى مصابيحها الأمامية والخلفية المتقاربة مع مرايا جانبية اكبر وزودت بعجلات مقاس 18 بوصة ومكابح بريمبو رباعية قوية وممتصات الصدمات Koni.



داخل المقصورة شاشة TFT لنظام المعلومات والترفيه الجديد المجهز بنظام Amazon Alexa. وشاشة العدادات مقاس 12.5 بوصة وشاشة رئيسية باللمس مقاس 10.25 بوصة.

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وتنافس تونالي 2023 أودي Q3 و BMW X1 ومرسيدس GLA. وستقدم السيارة في اصدارات دفع أمامي ودفع كلي.