تسريب.. مواصفات «ألفا روميو» تونالي 2023 الجديد كليا

آخر الأخبارأخبار السيارات › تسريب.. مواصفات «ألفا روميو» تونالي 2023 الجديد كليا

صورة الخبر: ألفا روميو
ألفا روميو

كشفت ألفا روميو عن سيارتها تونالي 2023 الجديد كليا . وهى أول طراز SUV مدمج من ألفاروميو بنسختين من الاصدارات الهجينة التقليدية PHEV ، او محركات ICE التقليدية. منها محركات بنزين سعة 1500 سى سى 4 أسطوانات الى جانب محرك كهربائي بقدرة 48 فولت أو 15 كيلو وات ، يتصل بناقل حركة مزدوج القابض 7 سرعات الطراز الأساسي بقوة 128 حصانً و 20 حصان من المحرك الكهربائي ، وهناك نسخة بنظام تيربو VGT بقوة إلى 158 حصان.

السيارة صممت بلغة أقل حدة من الموديل التجريبي الذى تم الكشف عنه العام الماضى مصابيحها الأمامية والخلفية المتقاربة مع مرايا جانبية اكبر وزودت بعجلات مقاس 18 بوصة ومكابح بريمبو رباعية قوية وممتصات الصدمات Koni.

داخل المقصورة شاشة TFT لنظام المعلومات والترفيه الجديد المجهز بنظام Amazon Alexa. وشاشة العدادات مقاس 12.5 بوصة وشاشة رئيسية باللمس مقاس 10.25 بوصة.

وتنافس تونالي 2023 أودي Q3 و BMW X1 ومرسيدس GLA. وستقدم السيارة في اصدارات دفع أمامي ودفع كلي.

المصدر: الاهرام أوتو

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريب.. مواصفات «ألفا روميو» تونالي 2023 الجديد كليا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2495

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager