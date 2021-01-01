«سيات» تشهد جيلًا جديدًا من السيارات الهجينة بحلول 2024

طرحت شركة السيارات الإسبانية «كوبرا» نموذجًا جديدًا سيقدم جيلًا جديدًا من التكنولوجيا الهجينة للعلامة التجارية الفرعية الرياضية لسيارات «سيات» في عام 2024.
وأشار واين غريفيث، رئيس «سيات» و«كوبرا»، خلال مؤتمر صحفي لأرباح سيات السنوية، أن النموذج الجديد يبدو وكأنه سيارة دفع رباعي في الشكل، على الرغم من أن حجم السيارة لا يزال غير معروف، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «auto car».
إنها واحدة من أربع سيارات جديدة ستنضم إلى مجموعة «Cupra» في السنوات القادمة، جنبًا إلى جنب مع «Tavascan SUV» الكهربائية بالكامل، و«UrbanRebel»، وهي سيارة كهربائية صغيرة وبأسعار معقولة تستخدم منصة «MEB Entry» ومركبة أخرى غير معروفة حتى الآن.
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