«سيات» تشهد جيلًا جديدًا من السيارات الهجينة بحلول 2024



سيات سيات

طرحت شركة السيارات الإسبانية «كوبرا» نموذجًا جديدًا سيقدم جيلًا جديدًا من التكنولوجيا الهجينة للعلامة التجارية الفرعية الرياضية لسيارات «سيات» في عام 2024.



وأشار واين غريفيث، رئيس «سيات» و«كوبرا»، خلال مؤتمر صحفي لأرباح سيات السنوية، أن النموذج الجديد يبدو وكأنه سيارة دفع رباعي في الشكل، على الرغم من أن حجم السيارة لا يزال غير معروف، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «auto car».



إنها واحدة من أربع سيارات جديدة ستنضم إلى مجموعة «Cupra» في السنوات القادمة، جنبًا إلى جنب مع «Tavascan SUV» الكهربائية بالكامل، و«UrbanRebel»، وهي سيارة كهربائية صغيرة وبأسعار معقولة تستخدم منصة «MEB Entry» ومركبة أخرى غير معروفة حتى الآن.

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وقال «غريفيث»: «إنها سيارة دفع رباعي كهربائية مزودة بتقنية هجينة معتدلة ومكونات كهربائية هجينة، والتي سننتجها مع Audi Q3 sportback في المجر».وأضاف: «مع نطاق كهربائي بالكامل يصل إلى 100 كيلومتر، أعتقد أنه سيقود جيلًا جديدًا من السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء».من الممكن أن تكون سيارة دفع رباعي في قسم جديد تمامًا لكوبرا، كما ألمح العام الماضي عندما قال رئيس «سيات» أن مركبتين جديدتين من شأنها «توسيع» تشكيلة «كوبرا» ستصلان في العامين المقبلين.