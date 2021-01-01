هوندا تعلن عن 3 سيارات كهربائية جديدة..ستصل للسوق في 2023..

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أعلنت شركة هوندا، أنها حققت بصمتها من خلال جعل أحدث طراز من سيارات «هوندا سيفيك» هاتشباك، هو الطراز النهائي في مجموعتها الأوروبية المكهربة بالكامل، بحلول نهاية هذا العام.



وبحسب car buzz، فإن 3 سيارات كهربائية جديدة تحمل علامة هوندا ستصل إلى السوق الأوروبية بحلول عام 2023.، حيث ستكون هناك سيارة دفع رباعي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، استنادًا إلى النموذج الأولي «e: Ny1»، وسيارات الدفع الرباعي الهجينة الجديدة، وسيارة هوندا «CR-V» الجديدة.



فيما سيتناسب النموذج الأولي «e: Ny1» مع النطاق الموجود فوق الموديلات المكهربة الأخرى مثل Civic الكهربائية الجديدة، كما عرض مفهوم «e: Ny1» آخر مرة في بكين، قبل عامين، وفي ذلك الوقت، بدت وكأنها سيارة أكبر من العرض الذي تراه، حيث كان خط السقف أكبر من سيارة BMW X6 من سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم، بالإضافة إلى أنها تتميز بتصميم غير تقليدي بـ 3 أبواب.